Huyền thoại Thái Lan tham vọng đưa Rodtang dự Olympic, tự tin giành HCV

(VTC News) -

Somluck Kamsing (53 tuổi), huyền thoại boxing Thái Lan và từng giành huy chương vàng Olympic 1996, gần đây đăng tải một đoạn video chia sẻ về ý tưởng đưa 2 ngôi sao Muay Thai sang thi đấu quyền Anh tại Olympic.

Theo Somrak, cách đây 2-3 năm, khi ông làm cố vấn cho Hiệp hội Quyền Anh nghiệp dư Thái Lan, ông đã nhắm tới Nabil và muốn hiệp hội liên hệ với ông bầu Chatri Sityodtong để tạo điều kiện cho võ sĩ này tham dự Olympic.

Somluck Kamsing muốn đưa Nabil Anane và Rodtang Jitmuangnon tham dự Olympic

“Tôi đã nói chuyện này từ 2-3 năm trước. Khi đó, Hiệp hội Quyền Anh nghiệp dư cũng cho tôi làm cố vấn. Tôi lập tức nhắm đến Nabil và muốn hiệp hội liên hệ với ông Chatri để đưa Nabil, rồi cả Rodtang, đến Olympic. Tôi đảm bảo có cơ hội giành HCV”, Somrak Kamsing khẳng định.

Somrak đánh giá Nabil sở hữu những tố chất phù hợp với quyền Anh Olympic, đặc biệt là lợi thế về thể hình và kinh nghiệm thi đấu với găng nhỏ tại ONE Championship. “Nabil có thể hình cao, dài nên có lợi thế. Những kỹ năng đấm cơ bản của cậu ấy cũng dùng được. Chỉ cần bổ sung, hoàn thiện một chút là chắc chắn có thể thi đấu”, Somrak Kamsing nhận định.

Nabil Anane sở hữu chiều cao lên tới 1m91

“Quyền Anh nghiệp dư hiện nay thi đấu giống quyền Anh chuyên nghiệp, không còn đội mũ bảo hộ nữa. Họ bỏ mũ bảo hộ và thi đấu giống quyền Anh chuyên nghiệp. Nabil từng thi đấu ONE Championship rồi, từng sử dụng găng nhỏ”, huyền thoại Muay Thái phát biểu.

Theo Somrak, kinh nghiệm thi đấu với găng nhỏ và đối đầu những võ sĩ nổi tiếng có thể giúp Nabil không bị tâm lý khi bước lên sân khấu Olympic: “Những chuyện đó, khi chuyển sang sử dụng găng lớn, cậu ấy không sợ. Hơn nữa, khi đối đầu với những võ sĩ tên tuổi như Nabil tại Olympic, các võ sĩ phương Tây chắc chắn sẽ phải e dè”.

Somrak khẳng định: “Vì vậy, cơ hội để Nabil tạo nên lịch sử, trở thành người hùng giành HCV Olympic, là khá lớn. Cậu ấy có nền tảng võ thuật, danh tiếng và uy tín trong làng võ”.

“Quyền Anh ngày nay thi đấu giống quyền Anh chuyên nghiệp. Họ không đội mũ bảo hộ, không giống thời của tôi. Thời của tôi vẫn còn đội mũ bảo hộ. Ngày nay họ thi đấu theo phong cách giống quyền Anh chuyên nghiệp và đấu 3 hiệp”, Somrak nói tiếp.

Somrak nhấn mạnh thể thức 3 hiệp cũng có thể mang lại lợi thế cho Nabil bởi võ sĩ này đã có kinh nghiệm thi đấu tại ONE Championship: “Đấu 3 hiệp khá có lợi về nền tảng võ thuật, bởi Nabil đã trải qua ONE Championship và từng sử dụng găng nhỏ.“

Không chỉ Nabil, Somrak còn bất ngờ nhắc đến khả năng Rodtang Jitmuangnon góp mặt tại Olympic: “Còn Rodtang thì chưa biết chừng. Nếu Rodtang đi Olympic, điều gì sẽ xảy ra? Nếu một trong hai người họ mang được huy chương, thậm chí là huy chương vàng trở về, tôi tin tỉ lệ thành công là rất cao”

Rodtang là mộ trong số các võ sĩ Muay Thái hàng đầu hiện tại

Dù vậy, Somrak lưu ý rằng việc được đưa vào đội tuyển boxing không đồng nghĩa với việc Nabil hay Rodtang nghiễm nhiên giành suất Olympic: “Nhưng việc đưa họ vào đội tuyển quốc gia rồi không có nghĩa là họ sẽ được chọn ngay. Nabil phải đến tập trung, tập luyện trong đội tuyển quốc gia và phải chứng minh năng lực trước các võ sĩ hiện tại của đội tuyển Thái Lan”.

“Họ phải cạnh tranh nội bộ, hoặc có thể sẽ có thi đấu tuyển chọn, tôi cũng không biết. Nhưng chắc chắn phải có tuyển chọn. Không phải cứ đưa họ vào là trở thành thành viên đội tuyển ngay, mà phải tập luyện một thời gian rồi cạnh tranh với đội tuyển hiện tại để đảm bảo sự công bằng, đưa người giỏi nhất đến Olympic”, Somrak nói tiếp.

Somrak cũng tiết lộ Rodtang từng bày tỏ mong muốn được khoác áo đội tuyển quốc gia để phục vụ đất nước. Tuy nhiên, kế hoạch này trước đây gặp trở ngại liên quan đến ông bầu Chatri nhưng ông cho rằng giờ đây có khả năng trở thành hiện thực: “Thực tế Rodtang rất thích điều này. Rodtang cũng muốn đến phục vụ đất nước. Tôi từng nói chuyện với cậu ấy vào thời gian đầu và Rodtang cũng muốn tham gia. Nhưng khi đó có vấn đề, vấn đề nằm ở ông Chatri. Còn bây giờ Hiệp hội Quyền Anh nghiệp dư đã bắt tay với ông Chatri, nên chuyện gì cũng có thể xảy ra”.

Nabil Anane, sinh ngày 30/4/2004, sở hữu chiều cao 1,91 m và thi đấu ở hạng Bantamweight. Nabil từng giành chức vô địch thế giới trẻ Muay Thái của Liên đoàn Muaythai Quốc tế (IFMA), đồng thời có thời gian thi đấu Lethwei tại World Lethwei Championship. Sau đó, anh ký hợp đồng với ONE Championship và từng giữ đai vô địch thế giới Muay Thái hạng Bantamweight của giải đấu này.

Rodtang Jitmuangnon, sinh ngày 23/7/1997, là võ sĩ Muay Thái và kickboxing chuyên nghiệp người Thái Lan. Anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2013. Rodtang từng giữ đai vô địch thế giới Muay Thái hạng Flyweight của ONE Championship, đồng thời là nhà vô địch có thời gian thống trị lâu nhất ở hạng cân này.