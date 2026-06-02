Lý do thực sự khiến cao thủ Nhật Bản giải nghệ sau khi hạ gục Rodtang

Vào tháng trước, võ sĩ kickboxing nổi tiếng của Nhật Bản, Takeru Segawa đã tiết lộ lý do giải nghệ sau khi thắng Rodtang Jitmuangnon ở trận tái đấu diễn ra tại sự kiện ONE Samurai 1 diễn ra vào cuối tháng 4/2026.

Takeru Segawa quyết định dừng thi đấu ở tuổi 34 khi đang nắm giữ trong tay danh hiệu vô địch thế giới Kickboxing hạng Flyweight tạm thời của ONE Championship. Điều này khiến nhiều người tiếc nuối bởi họ tin rằng với sức lực của mình, Takeru vẫn có thể tiếp tục thượng đài trong tương lai.

Takeru Segawa đã đánh bại Rodtang ở hiệp 5 trong trận tái đấu hồi tháng 4 năm nay

Tuy nhiên võ sĩ người Nhật Bản thừa nhận bản thân buộc phải từ giã sàn đấu vì di chứng sau thất bại trước chính Rodtang vào năm 2025. Thời điểm đó, cao thủ Muay của Thái Lan chỉ mất 80 giây để hạ gục Takeru tại trận đấu tại sự kiện ONE 172, tạo cú sốc trong giới võ thuật.

Trong cuộc họp báo giải nghệ hồi tháng trước, Takeru tiết lộ bản thân bắt đầu có các triệu chứng của căn bệnh thoát vị đĩa đệm cổ sau trận thua với Rodtang vào tháng 3 năm ngoái.

"Trước đây tôi chưa từng công bố rộng rãi lý do giải nghệ của mình, nhưng thực chất đó là vì tôi bị thoát vị đĩa đệm cổ. Chấn thương xuất hiện vào khoảng thời gian tôi để thua Rodtang lần trước. Tôi nghĩ trận đấu đó có thể là nguyên nhân trực tiếp, bởi ngay sau thời điểm ấy, tôi bắt đầu bị thoát vị đĩa đệm ở cổ. Tôi cũng bị tê bì chân tay và sức mạnh ở một bên cơ thể bị giảm sút rõ rệt”, Takeru thừa nhận.

Năm 2025, Rodtang mất 80 giây để hạ gục Takeru

Sau chấn thương đó, thế giới quan của Takeru đã hoàn toàn thay đổi. Võ sĩ người Nhật bộc bạch: "Trước đó, tôi luôn nghĩ việc mình có bị đấm bao nhiêu đi nữa cũng chẳng sao, và con người thì không dễ gì bị tàn phá đến thế. Tôi từng cho rằng lúc tập luyện có ép bản thân quá sức một chút cũng không sao, nhưng rồi bản thân tôi nhận ra mình dần không thể làm như vậy được nữa”.

Takeru cho biết anh không hề yếu đuối khi bị bị thoát vị đĩa đệm ở cổ. Thậm chí, võ sĩ này đã tìm ra nguồn sức mạnh để giành chiến thắng trong trận tái đấu với Rodtang.

“Khi rơi vào tình cảnh đó, thay trở nên yếu đuối, tôi lại cảm thấy nó đã chuyển hóa thành sức mạnh cho mình. Việc nhận thức được rằng phần yếu điểm trên cơ thể hoàn toàn có thể bị tổn hại, rằng mình cũng có thể bị đánh bại, ngược lại đã biến thành nguồn sức mạnh của tôi. Đó là lý do vì sao tôi nghĩ mình đã có thể giành chiến thắng trong trận tái đấu”, Takeru tâm sự.

Aoi Kawaguchi là hậu phương vững chắc cho Takeru Segawa

Khi được các phóng viên hỏi về phản ứng của người vợ Aoi Kawaguchi trước chấn thương của mình, Takeru bày tỏ: "Vợ tôi là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, nên cô ấy sẽ không bao giờ nói những lời bảo tôi dừng lại, dù tôi biết chắc chắn cô ấy đã lo lắng rất nhiều. Cô ấy chỉ dặn tôi rằng hãy nhớ giữ gìn cơ thể lành lặn để sau này còn có sức mà chơi đùa với con của chúng tôi”.

Takeru cho biết vợ của mình đã chuẩn bị tâm lý cho kịch bản xấu nhất: “Cô ấy hiểu rất rõ rằng một khi tôi đã quyết thì có nói gì tôi cũng không nghe. Cô ấy đã nói với tôi rằng: 'Nếu chẳng may trong trận đấu, anh dính đòn hiểm dẫn đến bại liệt toàn thân, không thể cử động được nữa, và sau này không thể kiếm ra tiền... thì dù lúc đó chúng ta không thể duy trì mức sống như bây giờ, em vẫn sẽ đi làm để nuôi anh. Thế nên em muốn anh cứ cháy hết mình và đi đến tận cùng chặng đường'. Điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc và thầm nghĩ: 'Thật may mắn khi mình đã kết hôn với người phụ nữ này'".

Takeru Segawa là nhà vô địch K-1 hạng cân Super Featherweight, Featherweight và Super Bantamweight. Anh là võ sĩ duy nhất trong lịch sử K-1 giành danh hiệu ở ba hạng cân khác nhau. Takeru được nhiều người xem là một tài năng kiệt xuất của thế hệ mình và là một trong những võ sĩ kickboxing vĩ đại nhất trong lịch sử hiện đại của môn thể thao này, bên cạnh người đồng hương Tenshin Nasukawa.