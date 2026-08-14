LĐBĐ Lào nghi cầu thủ bán độ ở ASEAN Cup 2026, đề nghị cảnh sát điều tra

(VTC News) -

Ngày 13/8, Liên đoàn bóng đá Lào (LFF) đã có văn bản chuyển cho cảnh sát Lào đề nghị điều tra một số trận đấu của đội tuyển quốc gia nước này tại ASEAN Cup 2026. LFF đưa ra lưu ý cho cơ quan chức năng về cả 4 trận đấu tại giải Đông Nam Á gồm trận thua Thái Lan 0-5, Malaysia 0-4, Philippines 1-4 và Myanmar 2-7.

Phía LFF khẳng định rằng đã có những cuộc điều tra nội bộ và xác định rằng vấn đề của đội tuyển quốc gia nghiêm trọng đến mức phải chuyển cho cảnh sát xử lý. Có thể hiểu rằng, đơn vị này thậm chí sở hữu những thông tin nhạy cảm.

Phetdavanh nhận đến 2 thẻ đỏ tại ASEAN Cup 2026.

Tuy nhiên, văn bản của Liên đoàn bóng Lào không nêu rõ đích danh cầu thủ bị nghi ngờ. Cơ quan này cho biết: “Dựa trên thực tế các trận đấu bóng đá diễn ra vào ngày 25/07/2026, 28/07/2026, 01/08/2026 và 04/08/2026 tại giải ASEAN Hyundai Cup 2026), Liên đoàn Bóng đá Quốc gia Lào (LFF) xin được trình báo với Bộ trưởng Bộ Công an Lào để xem xét về các thông tin và hành vi có thể cấu thành tội phạm liên quan đến hối lộ (gian lận bóng đá) và cá độ bất hợp pháp của một số cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Lào tham dự giải ASEAN Hyundai Cup 2026 vào các ngày nêu trên“.

Đội tuyển Lào là tập thể duy nhất ở ASEAN Cup 2026 có cầu thủ đá 2 trận nhận 2 thẻ đỏ trực tiếp và một người khác hai lần vào sân thì phản lưới nhà cả hai lần. Ở trận thua 1-4 trước Philippines ngay trên sân nhà, tấm thẻ đỏ tai hại của Phetdavanh Somsanid phá hỏng giấc mơ của chủ nhà.

Trung vệ này phải nhận thẻ đỏ rất đáng trách sau pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết với Gayoso (Philippines). Trọng tài ban đầu rút thẻ vàng nhưng khi tham khảo công nghệ VAR, ông rút thẻ đỏ trực tiếp với cầu thủ Lào. Các vị vua áo đen này đánh giá rằng pha va chạm có thể gây nguy hiểm cho Gayoso.

Somsanid mới chỉ trở lại sau án treo giò một trận. Anh mới nhận thẻ đỏ trong ngày ra quân trước Thái Lan.

Trong các bàn thua của Lào, có một tình huống đến từ cú đá phản lưới nhà của Sydavong. Đáng chú ý, đây là lần thứ hai cầu thủ này đá phản lưới nhà tại ASEAN Cup 2026. Anh làm điều tương tự trong màn đối đầu với Malaysia.