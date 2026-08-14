Công nghệ 14/8: Google ra mắt Gemini 3.7 Flash

(VTC News) -

Google ra mắt Gemini 3.7 Flash chỉ sau ba tuần

Đây là tốc độ cập nhật hiếm thấy, cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Logo Google Gemini. (Ảnh: Aurich Lawson)

Gemini 3.7 Flash tập trung vào hiệu suất và khả năng phản hồi nhanh hơn, đặc biệt trong các tác vụ thời gian thực. Google cho biết mô hình này được tối ưu để phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp và nhà phát triển, với khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn mà vẫn tiết kiệm năng lượng.

Việc ra mắt liên tục các phiên bản Gemini cho thấy Google đang đẩy mạnh chiến lược AI nhằm giữ vị thế trước các đối thủ. Các chuyên gia nhận định, tốc độ cải tiến này có thể mở ra nhiều ứng dụng mới trong thương mại điện tử, dịch vụ khách hàng và sáng tạo nội dung.

Pixel 11 Pro Fold sẽ chính thức lên kệ từ ngày 20/8

Pixel 11 Pro Fold mỏng hơn 1mm và nhẹ hơn gần 10% so với thế hệ trước, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái. Máy có khung kính sợi thủy tinh chống nứt, màn hình ngoài phủ gốm siêu bền và bản lề không bánh răng giúp tăng độ bền gấp ba lần.

Pixel 11 Pro Fold với thiết kế gập mỏng nhẹ và cụm camera HiLight mới. (Ảnh: Google)

Điện thoại được trang bị chip Tensor G6 tùy chỉnh, RAM 16GB, hỗ trợ sạc nhanh 30W và sạc không dây 25W. Pixel 11 Pro Fold tích hợp nhiều công cụ AI, nổi bật là tính năng “sign-to-text” hỗ trợ dịch ngôn ngữ ký hiệu sang văn bản, giúp tăng khả năng tiếp cận cho cộng đồng khiếm thính.

Cụm camera mới gồm cảm biến chính 48MP và ống kính tele hỗ trợ zoom 30x Super Zoom. Hệ thống HiLight LED quanh camera giúp hiển thị thông báo bằng ánh sáng màu. Ngoài ra, máy có màn hình sáng hơn 20%, hỗ trợ đa nhiệm với Split Screen, Drag & Drop và nhiều tính năng tối ưu cho màn hình gập.

Facebook ra mắt Creator Studio AI cho nhà sáng tạo

Ngày 12/8, Meta chính thức giới thiệu Creator Studio, ứng dụng độc lập tích hợp AI dành cho các nhà sáng tạo nội dung trên Facebook. Ứng dụng giúp người dùng quản lý hiệu quả công việc hàng ngày, từ lên kế hoạch đăng bài, theo dõi hiệu suất cho đến trả lời bình luận.

Trung tâm của Creator Studio là trợ lý AI, có khả năng phân tích dữ liệu về nội dung, mức độ tương tác và mục tiêu của người sáng tạo để đưa ra gợi ý cá nhân hóa. Người dùng có thể hỏi trực tiếp: “Khi nào nên đăng bài?“ hoặc “Vì sao video này hiệu quả hơn?“ và nhận được câu trả lời tức thì.

Theo Meta, nhiều nhà sáng tạo đã thay đổi chiến lược nội dung nhờ các gợi ý từ ứng dụng. Creator Studio hiện có mặt trên iOS tại Mỹ và Canada, phiên bản Android sẽ ra mắt sau.