Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 14/8: Ngày nắng 36°C, chiều tối mưa dông

(VTC News) -

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 14/8

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay 14/8 tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất 34-36°C. Tuy nhiên, từ chiều đến tối, nhiều khu vực khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, thậm chí có nơi xảy ra mưa lớn kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Do thay đổi giữa trạng thái nắng nóng vào ban ngày và mưa dông vào chiều tối nên người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có kế hoạch học tập, làm việc và di chuyển phù hợp.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 14/8: Ban ngày nắng nóng, chiều tối đề phòng mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29°C.

Nhiệt độ cao nhất: 34-36°C.

Trạng thái thời tiết: Có mây.

Ban ngày: Trời nắng nóng.

Buổi chiều: Mưa rào và dông rải rác.

Buổi tối và đêm: Mưa rào và dông vài nơi.

Gió: Gió nhẹ.

Đáng chú ý, trong các cơn dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội tiếp tục trải qua thời tiết oi bức

Mặc dù nhiệt độ cao nhất chỉ dao động 34-36°C, nhưng cảm giác thực tế ngoài trời có thể cao hơn do độ ẩm trong không khí duy trì ở mức tương đối cao.

Khung giờ từ 11h đến 15h được dự báo là thời điểm nắng nóng đạt đỉnh. Người dân làm việc ngoài trời cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong khoảng thời gian này để tránh nguy cơ say nắng và mất nước.

Các chuyên gia khuyến cáo nên bổ sung đầy đủ nước, sử dụng trang phục thoáng mát, đồng thời trang bị các vật dụng chống nắng như mũ, áo khoác, kính râm và kem chống nắng khi ra ngoài.

Khuyến cáo cho người dân

Những cơn mưa xuất hiện sau thời gian nắng nóng kéo dài thường đi kèm hiện tượng đối lưu mạnh, gây ra sét, gió giật và mưa lớn cục bộ. Đây là nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại một số tuyến phố thấp trũng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Người tham gia giao thông cần chủ động theo dõi thông tin thời tiết trước khi di chuyển, đặc biệt trong khung giờ tan tầm. Việc mang theo áo mưa, kiểm tra phương tiện và lựa chọn lộ trình phù hợp sẽ giúp hạn chế những rủi ro do thời tiết bất lợi gây ra.

Để bảo vệ sức khỏe trong điều kiện thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa dông, người dân nên lưu ý một số biện pháp sau:

Hạn chế hoạt động ngoài trời vào thời điểm nắng nóng gay gắt.

Uống đủ nước để tránh tình trạng mất nước.

Không trú mưa dưới gốc cây lớn hoặc gần các công trình thiếu an toàn.

Rút các thiết bị điện không cần thiết khi xảy ra dông sét.

Theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết để cập nhật diễn biến mới nhất.

Nhìn chung, thời tiết Hà Nội hôm nay 14/8 sẽ có sự đan xen giữa nắng nóng và mưa dông. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh nhằm bảo đảm an toàn cho sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày.