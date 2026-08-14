Lynk & Co đưa xe điện đầu tiên về Việt Nam, giá thấp nhất từ 739 triệu đồng

(VTC News) -

Sự kiện này đánh dấu mốc Lynk & Co đưa sản phẩm thuần điện (BEV) đầu tiên về thị trường trong nước, đồng thời hoàn thiện danh mục hệ truyền động gồm xe xăng, hybrid và xe điện.

Lynk & Co 02, mẫu xe thuần điện đầu tiên của hãng tại Việt Nam

Lynk & Co 02 thuộc phân khúc Crossover đô thị cỡ C. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.460 x 1.845 x 1.573 (mm) , chiều dài trục cơ sở đạt 2.755 mm.

Ngoại thất xe áp dụng thiết kế khí động học với hệ số cản gió 0,259 Cd. Xe trang bị dải đèn LED định vị ban ngày đặt cao, trần kính toàn cảnh 1,7 m², cửa kính không viền và gương chiếu hậu tràn viền. Khoang hành lý phía sau có dung tích 450 lít, mở rộng tối đa 1.410 lít, kết hợp cốp phụ phía trước 23 lít.

Lynk & Co 02 là mẫu xe thuần điện đầu tiên của hãng tại Việt Nam.

Bên trong khoang lái, xe được trang bị màn hình trung tâm 15,4 inch (độ phân giải 2,5K) dùng chip Qualcomm Snapdragon 8155, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, dàn âm thanh Harman Kardon 14 loa (1.600W) và hệ thống lọc không khí CN95.

Về vận hành, xe phát triển trên nền tảng khung gầm SEA của tập đoàn Geely. Động cơ điện đặt ở cầu sau cho công suất 268 mã lực (200 kW) và mô-men xoắn 343 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây, tốc độ tối đa 180 km/h.

Bộ pin 66 kWh mang lại phạm vi di chuyển khoảng 435 km sau mỗi lần sạc đầy (theo chuẩn WLTP). Khả năng sạc nhanh DC từ 10% lên 80% mất khoảng 30 phút. Xe cũng tích hợp tính năng cấp điện ngược (V2L) công suất 3,3 kW cùng gói an toàn ADAS cấp độ L2+.

Lynk & Co 02 được phân phối 2 phiên bản, 02 Pro giá 818 triệu đồng và 02 Halo giá 898 triệu đồng.

Lynk & Co 03 - phiên bản sedan hạng C mới

Mẫu sedan hạng C Lynk & Co 03 phiên bản mới sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.700 x 1.843 x 1.460 (mm), chiều dài cơ sở 2.730 mm và dung tích cốp 405 lít.

Ngoại thất xe mang phong cách thể thao với phần đầu hạ thấp, cản sau với bộ khuếch tán gió và cụm đèn hậu LED kéo dài. Nội thất trang bị màn hình giải trí 15,4 inch , đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, sạc không dây 50W và âm thanh 14 loa công suất 1.000W.

Lynk & Co 03 sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L, cho công suất 174 mã lực.

Sử dụng khung gầm CMA, xe trang bị động cơ xăng tăng áp 1.5L, công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm. Hộp số đi kèm là loại tự động ly hợp kép 7 cấp (7 DCT), mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp công bố ở mức 6,35 lít/100 km.

Mẫu sedan hạng C Lynk & Co 03 phiên bản mới được bán ra với hai phiên bản, giá niêm yết từ 739 đến 788 triệu đồng.

Lynk & Co 03 phân phối với 2 phiên bản: 03 Plus giá 739 triệu đồng và 03 Pro giá 788 triệu đồng.

Cả hai dòng xe được áp dụng chế độ bảo hành chính hãng 6 năm hoặc 175.000 km. Riêng cụm pin cao áp, động cơ điện và bộ điều khiển của mẫu xe điện Lynk & Co 02 được bảo hành 8 năm hoặc 200.000 km.