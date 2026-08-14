(VTC News) -

Vàng 9999 (thường gọi là vàng 24K hay vàng ta) có độ tinh khiết gần như tuyệt đối, chứa tới 99,99% vàng nguyên chất và chỉ lẫn 0,01% tạp chất. Vàng 9999 có màu vàng ánh kim đậm, sáng bóng và không bị oxy hóa, xỉn màu hay ăn mòn theo thời gian.

Do hàm lượng vàng nguyên chất cao, vàng 9999 mềm, dẻo, dễ uốn nhưng cũng dễ bị biến dạng hoặc trầy xước nếu chịu lực tác động mạnh. Vì vậy, vàng 9999 ít khi được dùng để chế tác các loại trang sức cầu kỳ, đính đá phức tạp. Thay vào đó, vàng 9999 thường được đúc thành vàng miếng, vàng nhẫn tròn trơn.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 14/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Lúc 7h sáng nay (14/8/2026), giá vàng miếng SJC 999.9 được PNJ niêm yết ở mức 14,13 - 14,43 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa chiều mua - bán ở mức 300.000 đồng/chỉ.

Giá vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 tại PNJ niêm yết ở mức 14,06 - 14,42 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Vàng nữ trang 999.9 tại PNJ giao dịch ở mức 13,8 - 14,3 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng tại PNJ, cập nhật đến 7h ngày 14/8/2026

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 999.9 14.130.000 14.430.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.060.000 14.420.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.060.000 14.420.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.800.000 14.300.000 đồng/chỉ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 14.060.000 14.420.000 đồng/chỉ Vàng PNJ - Phượng Hoàng 14.060.000 14.420.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999 13.786.000 14.286.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 9920 13.566.000 14.186.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 99 13.537.000 14.157.000 đồng/chỉ Vàng 916 (22K) 12.479.000 13.099.000 đồng/chỉ Vàng 750 (18K) 9.735.000 10.725.000 đồng/chỉ Vàng 680 (16.3K) 8.734.000 9.724.000 đồng/chỉ Vàng 650 (15.6K) 8.305.000 9.295.000 đồng/chỉ Vàng 610 (14.6K) 7.733.000 8.723.000 đồng/chỉ Vàng 585 (14K) 7.376.000 8.366.000 đồng/chỉ Vàng 416 (10K) 4.959.000 5.949.000 đồng/chỉ Vàng 375 (9K) 4.373.000 5.363.000 đồng/chỉ Vàng 333 (8K) 3.772.000 4.762.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn

Cùng tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng ngày 14/8/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị

PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.130.000 14.430.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.060.000 14.420.000 đồng/chỉ

SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.130.000 14.430.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.080.000 14.390.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.130.000 14.430.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.120.000 14.520.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.140.000 14.540.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.140.000 14.140.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 13.940.000 14.440.000 đồng/chỉ

Phú Quý Vàng miếng SJC 14.130.000 14.430.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.130.000 14.430.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.130.000 14.430.000 đồng/chỉ

Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.