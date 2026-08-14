Vàng 9999 (thường gọi là vàng 24K hay vàng ta) có độ tinh khiết gần như tuyệt đối, chứa tới 99,99% vàng nguyên chất và chỉ lẫn 0,01% tạp chất. Vàng 9999 có màu vàng ánh kim đậm, sáng bóng và không bị oxy hóa, xỉn màu hay ăn mòn theo thời gian.
Do hàm lượng vàng nguyên chất cao, vàng 9999 mềm, dẻo, dễ uốn nhưng cũng dễ bị biến dạng hoặc trầy xước nếu chịu lực tác động mạnh. Vì vậy, vàng 9999 ít khi được dùng để chế tác các loại trang sức cầu kỳ, đính đá phức tạp. Thay vào đó, vàng 9999 thường được đúc thành vàng miếng, vàng nhẫn tròn trơn.
Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 14/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Lúc 7h sáng nay (14/8/2026), giá vàng miếng SJC 999.9 được PNJ niêm yết ở mức 14,13 - 14,43 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa chiều mua - bán ở mức 300.000 đồng/chỉ.
Giá vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 tại PNJ niêm yết ở mức 14,06 - 14,42 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Vàng nữ trang 999.9 tại PNJ giao dịch ở mức 13,8 - 14,3 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Bảng giá vàng tại PNJ, cập nhật đến 7h ngày 14/8/2026
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng SJC 999.9
14.130.000
14.430.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.060.000
14.420.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
14.060.000
14.420.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.800.000
14.300.000
đồng/chỉ
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
14.060.000
14.420.000
đồng/chỉ
Vàng PNJ - Phượng Hoàng
14.060.000
14.420.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999
13.786.000
14.286.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 9920
13.566.000
14.186.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 99
13.537.000
14.157.000
đồng/chỉ
Vàng 916 (22K)
12.479.000
13.099.000
đồng/chỉ
Vàng 750 (18K)
9.735.000
10.725.000
đồng/chỉ
Vàng 680 (16.3K)
8.734.000
9.724.000
đồng/chỉ
Vàng 650 (15.6K)
8.305.000
9.295.000
đồng/chỉ
Vàng 610 (14.6K)
7.733.000
8.723.000
đồng/chỉ
Vàng 585 (14K)
7.376.000
8.366.000
đồng/chỉ
Vàng 416 (10K)
4.959.000
5.949.000
đồng/chỉ
Vàng 375 (9K)
4.373.000
5.363.000
đồng/chỉ
Vàng 333 (8K)
3.772.000
4.762.000
đồng/chỉ
So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn
Cùng tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng ngày 14/8/2026:
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
14.130.000
14.430.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.060.000
14.420.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.130.000
14.430.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.080.000
14.390.000
đồng/chỉ
Doji
Vàng miếng SJC
14.130.000
14.430.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.120.000
14.520.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.140.000
14.540.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.140.000
14.140.000
đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
13.940.000
14.440.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.130.000
14.430.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.130.000
14.430.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.130.000
14.430.000
đồng/chỉ
Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.
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