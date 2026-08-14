Dự án khu dân cư 700 tỷ đồng dang dở sau quyết định thu hồi đất
(VTC News) -
Dự án Khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn, thị xã Hương Trà cũ (nay là phường Hương Trà, TP Huế) đang thi công dang dở thì bị "tuýt còi" và thu hồi đất.
Hiện trạng dự án khu dân cư 700 tỷ đang thi công thì bị thu hồi đất ở Huế
Dự án khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn được khởi công xây dựng vào đầu tháng 9/2022 với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng; trong đó gần 600 tỷ đồng chi phí xây dựng các hạng mục gồm công trình dịch vụ thương mại, nhà ở thương mại, nhà ở liền kề và nhà biệt thự; thời gian hoàn thành dự án trong 3 năm.
Ngày 1/8/2025, UBND TP Huế ban hành quyết định quy định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất khi giao đất cho chủ đầu tư dự án. Sau đó, Thuế TP Huế có thông báo và đôn đốc doanh nghiệp nộp tiền sử dụng đất nhưng do chủ đầu tư dự án chậm hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với dự án khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn nên TP Huế ban hành thông báo thu hồi đất.
GIA HOÀNG - CÔNG DŨNG
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