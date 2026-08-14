Giải U16 Quốc gia được đăng kí cầu thủ Việt kiều

(VTC News) -

Năm 2026, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lần đầu tiên đưa Giải bóng đá Vô địch lứa tuổi 16 quốc gia vào hệ thống thi đấu, qua đó bổ sung một mắt xích quan trọng trong lộ trình đào tạo và phát triển cầu thủ trẻ. Việc nhận được sự hưởng ứng tích cực của các câu lạc bộ ngay từ mùa giải đầu tiên cho thấy sự cần thiết của sân chơi này.

Giải bóng đá Vô địch lứa tuổi 16 quốc gia 2026 có sự tham dự của 10 đội bóng trẻ, gồm: Công An Hà Nội, Thể Công-Viettel, Hà Nội, PVF-CAND, Sông Lam Nghệ An, Hải Phòng, Ninh Bình, LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Công An TP. Hồ Chí Minh và Becamex TP. Hồ Chí Minh. Đặc biệt, mỗi đội bóng sẽ được đăng kí 1 cầu thủ Việt kiều trong danh sách.

VFF công bố Giải bóng đá vô địch lứa tuổi 16 Quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký VFF nhấn mạnh đào tạo trẻ luôn là nền tảng quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam. Hệ thống các giải trẻ quốc gia do VFF tổ chức thời gian qua đã tạo môi trường thi đấu, cọ xát, giúp các cầu thủ trẻ nâng cao chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và từng bước trưởng thành.

Trong vai trò nhà tài trợ chính của giải đấu, đại diện Tập đoàn Trường Tươi tham dự buổi lễ, ông Lê Văn Bình cho biết việc trở thành Nhà tài trợ chính của Giải bóng đá Vô địch lứa tuổi 16 quốc gia trong 3 năm liên tiếp là một dấu mốc có ý nghĩa đối với Tập đoàn.

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm: Công An Hà Nội, Thể Công-Viettel, Hà Nội, PVF-CAND, Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng (thi đấu vòng tròn 2 lượt). Bảng B có các đội: Ninh Bình, LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Công An TP. Hồ Chí Minh và Becamex TP. Hồ Chí Minh.

Vòng loại diễn ra từ ngày 22/8 đến 29/11/2026 theo thể thức sân nhà - sân khách. Bốn đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào Vòng chung kết, dự kiến tổ chức trong tháng 12/2026.

Với việc lần đầu tiên tổ chức giải lứa tuổi 16 quốc gia, Liên đoàn bóng đá Việt Nam kỳ vọng giải đấu sẽ trở thành sân chơi ổn định, chất lượng, góp phần phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ và từng bước hoàn thiện hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ Việt Nam.