326 thí sinh chuyên Tuyên Quang thi lại môn đầu tiên

(VTC News) -

Kỳ thi lại diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, với 15 phòng thi. Thí sinh được giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi như kỳ thi chính thức.

Môn Ngữ văn có 326 thí sinh dự thi, thời gian làm bài 120 phút. Chiều cùng ngày, các em tiếp tục làm bài thi môn Toán. Các môn tự chọn được tổ chức vào sáng 15/8.

Chiều qua, 323/328 thí sinh đủ điều kiện đến làm thủ tục dự thi, đạt 98,48%. Hai thí sinh tự do đang học đại học không đăng ký thi lại; 3 thí sinh chưa kịp về làm thủ tục do bận việc cá nhân dự kiến đến điểm thi sớm làm thủ tục thi trong sáng nay 14/8.

Sáng nay, 326 thí sinh ở Tuyên Quang thi lại môn đầu tiên tốt nghiệp THPT. (Ảnh: Viên Minh)

Đây là kỳ thi lại được tổ chức sau những bất thường trong kết quả môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang ở kỳ thi tốt nghiệp THPT lần thứ nhất.

Tỉnh Tuyên Quang huy động 175 lượt người tham gia các khâu tổ chức kỳ thi. Riêng tại điểm thi có khoảng 70 người, gồm lãnh đạo điểm thi, thư ký, giám thị, lực lượng công an, y tế và bảo vệ. Đáng chú ý, những cán bộ từng tham gia coi thi tại điểm thi này trong kỳ thi lần đầu không được tiếp tục bố trí làm giám thị.

Cán bộ, giáo viên được lựa chọn đáp ứng yêu cầu theo quy chế và được đánh giá từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Sở GD&ĐT Tuyên Quang cũng trực tiếp tập huấn cho 100% cán bộ tham gia công tác thi nhằm thống nhất quy trình và hạn chế sai sót.

Bên cạnh các Đoàn kiểm tra công tác thi theo quy định, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 quyết định thành lập Đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đối với công tác tổ chức thi lại (coi thi và chấm thi) cho các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Đoàn giám sát gồm 5 thành viên, do một lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng, thành viên Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, làm Trưởng đoàn. Đoàn thực hiện nhiệm vụ từ ngày 13/8 đến hết ngày 15/8 đối với công tác coi thi và từ ngày 16/8 đến hết ngày 18/8 đối với công tác chấm thi. Đoàn làm việc độc lập, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Bộ GD&ĐT cho biết đề thi của kỳ thi lại được xây dựng mới, không sử dụng đề dự phòng của kỳ thi chính thức. Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho rằng việc xây dựng đề thi lần này đặt ra yêu cầu cao về bảo đảm tương đương độ khó giữa hai đợt thi. Bộ đã bổ sung chuyên gia khảo thí để hỗ trợ cân bằng mức độ đề.

Lịch thi lại tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, kỳ thi lại không nhằm tạo đề thi dễ hơn hay khó hơn mà phải bảo đảm điều kiện để thí sinh thể hiện đúng năng lực.

Kết quả thi được công bố vào ngày 19/8, phổ điểm kỳ thi lại sẽ được công khai theo cách tương tự kỳ thi lần đầu. Đây là cơ sở để thí sinh và xã hội theo dõi, đánh giá kết quả của đợt thi đặc biệt này.