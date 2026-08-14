Bị đánh vào đầu, võ sĩ quyền Anh qua đời sau 11 năm sống thực vật

(VTC News) -

Prichard Colon (sinh ngày 19/9/1992 - mất ngày 13/8/2026) là cựu võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp người Puerto Rico, từng được vinh danh là Nhà vô địch thế giới danh dự của Hội đồng Quyền Anh Thế giới (WBC) và giành HCV tại Giải vô địch trẻ Pan American năm 2010 ở hạng cân 64 kg (141 pound). Anh vừa qua đời hôm qua (13/8).

Colon chịu những chấn thương nặng nề khiến sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau thất bại trước Terrel Williams vào năm 2015. Võ sĩ người Puerto Rico rơi vào trạng thái thực vật kéo dài sau khi liên tục hứng chịu những cú đánh vào phía sau đầu trong trận đấu.

Prichard Colon qua đời ở tuổi 33

Sau trận thua đó, Colon được chăm sóc y tế 24/7 nhưng không bao giờ hồi phục khả năng nói và phải sử dụng xe lăn. 11 năm sau những chấn thương nghiêm trọng trên võ đài, Colon đã thua “trận đấu cuối cùng” của cuộc đời. Tổ chức Quyền Anh Thế giới (WBO) xác nhận: “Một chiến binh cho đến tận cùng. Gia đình WBO thương tiếc sự ra đi của Prichard Colon, người có lòng dũng cảm, sức mạnh và tinh thần chiến đấu vượt ra ngoài võ đài”.

“Trận chiến vĩ đại nhất của anh đã trở thành minh chứng cho sự kiên cường và tình yêu thương không lay chuyển của gia đình. Yên nghỉ nhé, nhà vô địch”, WBO viết.

Prichard Colon bị Terrel Williams đánh vào sau đầu trong trận đấu

Hội đồng Quyền Anh Thế giới (WBC) cũng viết: “Hôm nay, chúng tôi thương tiếc sự ra đi của Prichard Colon. Một chiến binh thực thụ, người có sức mạnh, lòng dũng cảm và tinh thần chiến đấu đã truyền cảm hứng cho mọi người trên khắp thế giới”.

WBC gửi lời chia buồn sâu sắc tới mẹ của Colon, bà Nieves, cùng gia đình và những người thân yêu của anh. Hiệp hội Quyền Anh Thế giới (WBA) cũng bày tỏ thương tiếc: “Chúng tôi thương tiếc sự ra đi của Prichard Colon. Một chiến binh đích thực theo mọi nghĩa của từ này, Prichard để lại cho chúng ta những bài học sâu sắc về cuộc sống, sự kiên cường và môn thể thao của chúng ta. Toàn thể cộng đồng quyền Anh thương tiếc sự mất mát đau lòng và lớn lao này. Yên nghỉ nhé, nhà vô địch”.

Colon từng bất bại trong 16 trận đấu trước khi đối đầu võ sĩ người Mỹ Terrel Williams vào tháng 10/2015. Trong trận đấu đó, Colon bị đánh ngã hai lần và thua bằng hình thức truất quyền thi đấu sau khi đội ngũ của anh tháo găng cho võ sĩ này sau hiệp 9.

Sau hơn thập kỷ chống chọi với di chứng từ trận đấu, Prichard Colon đã qua đời

Colon từng phàn nàn với trọng tài Joe Cooper về những cú đánh được cho là trái luật của Williams vào phía sau đầu. Sau trận đấu, Colon gục xuống trong phòng thay đồ và được đưa tới bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ phát hiện võ sĩ bị xuất huyết não.

Colon phải trải qua ca phẫu thuật mở sọ giảm áp khẩn cấp nhằm giảm áp lực do não sưng và loại bỏ khối máu tụ. Hậu quả là Colon nằm hôn mê 221 ngày và chỉ được xuất viện vào tháng 5/2016.

Năm 2017, cha mẹ Colon đệ đơn kiện, yêu cầu hơn 50 triệu USD tiền bồi thường từ bác sĩ phụ trách y tế tại võ đài và các nhà quảng bá trận đấu.

Các nhà đồng quảng bá sau đó được loại khỏi vụ kiện, sau khi tòa án phán quyết rằng họ không chịu trách nhiệm phân công hoặc giám sát nhân viên y tế cũng như các quan chức làm nhiệm vụ trong võ đài. Tính đến năm 2026, vụ kiện vẫn chưa được giải quyết và chưa được đưa ra xét xử.