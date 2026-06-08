Xem lại trận Takeru hạ gục Rodtang, nhà vô địch ONE nhận xét bất ngờ

(VTC News) -

Nhà vô địch Kickboxing thế giới hạng strawweight của ONE Championship, Jonathan Di Bella (người Canada) gần đây đã có những phân tích về trận tái đấu kinh điển giữa hai siêu sao Takeru Segawa và Rodtang Jitmuangnon.

Võ sĩ mang hai dòng máu Ý - Canada đã chia sẻ một đoạn video trên Instagram ghi lại phản ứng của chính mình khi xem trận đấu giữa Takeru Segawa và Rodtang diễn ra vào ngày 29/4 tại đấu trường Ariake Arena ở Tokyo, Nhật Bản.

Trận đại chiến kéo dài 5 hiệp tranh danh hiệu vô địch Kickboxing thế giới hạng flyweight tạm thời của ONE đã diễn ra quyết liệt đúng như những gì thế giới võ thuật đối kháng kỳ vọng. Takeru đã đánh ngã Rodtang tổng cộng 4 lần trong suốt trận đấu, trong đó có tới 2 lần ngay trong hiệp 2, trước khi chính thức hạ đo ván ngôi sao người Thái Lan ở thời điểm 2 phút 22 giây của hiệp thứ 5.

Jonathan Di Bella ngỡ ngàng vì khả năng chịu đòn của Rodtang dù nhiều lần bị Takeru đánh ngã

Tuy nhiên, đối với Di Bella, câu chuyện của hiệp hai đó không chỉ xoay quanh những cú đánh ngã. Điều đáng nói là những gì Rodtang đã làm sau khi gục xuống. Ông vua Kickboxing hạng strawweight không thể giấu nổi sự kinh ngạc trước sự lì lợm đến đáng sợ của Rodtang.

“Rodtang không hề ôm ghì để câu giờ, cũng không tìm cách trì hoãn trận đấu, cậu ấy cứ thế tiếp tục lao lên và trao đổi đòn. Thật là một trận đấu điên rồ. Sau hiệp hai, mọi thứ thực sự bùng nổ”, Di Bella nhận xét về sự lỳ lợm của Rodtang, võ sĩ có biệt danh “Người sắt”.

Vốn nổi tiếng toàn cầu nhờ khả năng chịu đòn, Rodtang từ chối đầu hàng ngay cả khi bị Takeru đánh ngã nhiều lần trong trận. Anh trụ lại với trận đấu và đáp trả Takeru bằng tất cả những gì mình có dù đang trong tình trạng choáng váng.

Jonathan Di Bella cũng dành lời khen ngợi cho trọng tài chính Olivier Coste vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong trận tái đấu lịch sử này. Vị vua áo đen đã cho Rodtang cơ hội thể hiện và không kết thúc trận đấu quá sớm. Bên cạnh đó, Di Bella cũng tán dương sức mạnh hủy diệt của Takeru trong trận đấu cuối cùng của anh.

Rodtang trụ tới hiệp 5 trước khi bị Takeru đánh bại

Nhà vô địch thế giới hạng strawweight chia sẻ: “Takeru chắc chắn trông chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều so với trận đấu đầu tiên và anh ấy đã đánh ngã được đối thủ. Cú đánh ngã đầu tiên thì hơi gây tranh cãi một chút, nhưng sau đó khi tôi xem lại, nó hoàn toàn là một pha đánh ngã hợp lệ. Trọng tài đã đưa ra quyết định rất chính xác”.

Jonathan Giovanni Di Bella (sinh năm 1996) là võ sĩ kickboxing đang thi đấu cho tổ chức ONE Championship, nơi anh là nhà đương kim vô địch thế giới Kickboxing hạng Strawweight và đã hai lần giành danh hiệu này. Từ tháng 11/2022 đến tháng 5/2023, Di Bella được tổ chức Beyond Kickboxing xếp hạng trong top 10 võ sĩ kickboxing hạng bantamweight xuất sắc nhất thế giới.