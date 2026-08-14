UAE cáo buộc Iran tấn công 2 tàu chở dầu tại Eo biển Hormuz

(VTC News) -

Ngày 14/8, Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tố Iran thực hiện vụ tấn công mang tính “thù địch” nhằm vào 2 tàu của Công ty Dầu khí Quốc gia (ADNOC) trên eo biển Hormuz.

Bộ Ngoại giao UAE cho rằng, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) thực hiện “hành vi cướp biển” bằng cách nhắm mục tiêu vào tàu vận tải thương mại và sử dụng eo biển như công cụ gây áp lực kinh tế, gây ra mối đe dọa trực tiếp đến sự ổn định khu vực và an ninh năng lượng toàn cầu.

Tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

ADNOC thông tin thêm họ bị ảnh hưởng đáng kể bởi cuộc tấn công, trong bối cạnh thị trường vô cùng khó khăn nhưng họ vẫn phải đám ứng nhu cầu của khách hàng.

Theo hãng thông tấn nhà nước WAM của UAE, tình hình hiện được kiểm soát. Tuy nhiên, trong những tuyên bố liên quan đến vụ tấn công, Bộ Ngoại giao và hãng thông tấn nhà nước WAM đều không cung cấp thông tin chi tiết về các tàu, hàng hóa hoặc thiệt hại có thể xảy ra.

Hiện chưa có bình luận nào từ Bộ Ngoại giao Iran hay Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran về sự việc.

ADNOC là công ty dầu khí quốc doanh của Ả Rập Xê Út, là một trong những nhà sản xuất năng lượng lớn nhất thế giới và xuất khẩu dầu thô, khí đốt tự nhiên và sản phẩm lọc dầu trên toàn cầu.

Đây là vụ tấn công thứ 2 liên quan đến tàu của ADNOC trong vòng chưa đầy một tuần. Hôm 8/8, UAE cũng lên án vụ tấn công được cho là do Iran thực hiện nhằm vào tàu có liên hệ với công ty dầu khí nhà nước khi đi qua eo biển Hormuz.

Khoảng một phần năm lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới được vận chuyển qua tuyến đường thủy hẹp giữa Oman và Iran trước khi xung đột nổ ra. Kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel bùng nổ vào 28/2, hoạt động vận chuyển hàng hóa liên tục bị gián đoạn, làm tăng giá cước vận chuyển và gây ra những lo ngại về an ninh.

Trong ngày 11/8, lưu lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz giảm xuống còn 8 tàu, so với mức trung bình 12 tàu trong 10 ngày trước đó và từ 130 - 140 tàu khi xung đột bùng phát. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần khẳng định Mỹ có “quyền kiểm soát hoàn toàn” đối với eo biển này.

Iran cho rằng những tuyên bố đó “không làm thay đổi thực tế. Eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa và sẽ không được mở lại cho đến khi điều kiện của Iran được chấp nhận”. Những điều kiện đó bao gồm việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế và giải phóng tài sản bị đóng băng.