Thoát vụ kiện hơn 400 tỷ đồng, Rodtang lại kiếm bộn tiền

(VTC News) -

Ngày 23/7, tại lò võ Jitmuangnon đã diễn ra buổi họp báo công bố việc khép lại vụ việc giữa võ sĩ Rodtang Jitmuangnon và tổ chức ONE Championship. Tham dự sự kiện có Rodtang cùng người giám hộ hợp pháp Somjit Waenkaew, đại diện quản lý Suntree Lohapuech và ông Jitinat Asdamongkol, Chủ tịch ONE Championship Thái Lan, đại diện ban lãnh đạo ONE.

Trước đó, ONE Championship đã khởi kiện Rodtang tại ba quốc gia. Riêng tại Thái Lan, tổ chức này đệ đơn kiện tội phỉ báng, yêu cầu bồi thường thiệt hại lên tới 542 triệu baht (khoảng 423 tỷ đồng).

Rodtang ký hợp đồng mới với ONE Championship - Ảnh: ONE Championship Thailand

Sau khi hai bên đạt được thỏa thuận hòa giải và Rodtang quyết định ký hợp đồng mới với ONE Championship, tổ chức này cũng khẳng định vẫn đặt niềm tin vào võ sĩ biệt danh “Người sắt”. Theo tờ Khaosod, đại diện ONE còn úp mở rằng mức thù lao của Rodtang trong những trận đấu sắp tới có thể vượt mốc 10 triệu baht (7,8 tỷ đồng) mỗi trận. Tuy nhiên chi tiết hợp đồng mới chưa được tiết lộ.

Việc khép lại những tranh chấp pháp lý và tái ký hợp đồng được xem là bước ngoặt quan trọng, mở ra cơ hội để Rodtang trở lại đấu trường ONE Championship và hướng tới mục tiêu lấy lại vị thế của một trong những ngôi sao Muay Thái hàng đầu thế giới.

Ông Jitinat Asdamongkol, Chủ tịch ONE Championship Thái Lan, đã thông báo tin vui sau khi các bên tiến hành thảo luận: “Cuộc gặp hôm nay là một tín hiệu rất tích cực. Sau khi trao đổi về định hướng và tương lai của ONE, tôi rất vui vì tất cả các bên đã đạt được tiếng nói chung và thống nhất sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau”.

Ông Jitinat Asdamongkol nhấn mạnh: “Rodtang sẽ trở lại ONE một cách đầy danh dự và vĩ đại dưới sự dẫn dắt của trại Jitmuangnon. ONE và Jitmuangnon đã có kế hoạch xây dựng Rodtang trở nên vĩ đại hơn cả trước đây trên đấu trường ONE. Chính ONE từng đưa cậu ấy trở thành một trong những võ sĩ Muay Thái và võ sĩ người Thái nổi tiếng nhất trong lịch sử. Chúng tôi muốn người hâm mộ trên toàn thế giới tiếp tục được chứng kiến tài năng của Rodtang tại ONE”.

Về phần mình, Rodtang khẳng định anh sẵn sàng tuân theo mọi kế hoạch mà đội ngũ đề ra và sẽ cống hiến hết mình cho sự nghiệp thi đấu: “Tôi vẫn là Rodtang như trước đây, luôn làm theo chỉ đạo của ông chủ. Ông chủ bảo làm gì thì tôi sẽ làm hết khả năng của mình. Mọi thứ đều phụ thuộc vào quyết định của ông ấy”.

Anh cũng bày tỏ: “Tôi nghĩ không có nghề nào mang lại cho tôi danh tiếng và giúp tôi chăm lo cho gia đình nhiều như nghề võ sĩ. Tôi sẽ cống hiến tất cả cho đến khi không còn đủ sức để thi đấu nữa”.