Hiện trạng dự án Vành đai 3 qua Đồng Nai sau 3 năm thi công

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Mỹ cân nhắc mua quần đảo Chagos Hôm 7/6, Telegraph đưa tin Nhà Trắng đang xem xét kế hoạch mua lại quần đảo Chagos từ Mauritius, nơi đặt cơ sở quân sự Mỹ - Anh.

PTT Phạm Thị Thanh Trà gặp cựu binh, nhân chứng, bàn tìm hài cốt liệt sĩ 1968 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các cựu binh, nhân chứng dâng hương tại Công viên Lê Thị Riêng trước hội thảo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Mậu Thân 1968.

Iran phóng tên lửa tấn công Israel, nhiều nước đóng cửa không phận Đúng như cảnh báo đưa ra trước đó, Iran đã phóng tên lửa tấn công Israel, lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngày 8/4.

Tin vui lúc nửa đêm của nhà đầu tư 9X Việt lọt top Forbes 30 Under 30 Asia Bùi Đức Anh vừa được Forbes vinh danh trong danh sách 30 Under 30 Asia 2026, hạng mục Tài chính & Đầu tư, sau gần một thập kỷ theo đuổi công nghệ và đầu tư mạo hiểm.

EVN lên tiếng về khoản lãi gần 52.000 tỷ đồng và số tiền lớn gửi ngân hàng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lên tiếng về báo cáo tài chính năm 2025 được tập đoàn này công bố trước đó với các khoản lỗ, lãi và tiền gửi lớn tại ngân hàng.

Công nghệ 8/6: Prada hợp tác phát triển đồ phi hành gia và SpaceX mở rộng AI Prada bắt tay Axiom Space cho bộ đồ vũ trụ, trong khi SpaceX hợp tác Google Cloud tăng cường AI, mở rộng vị thế trong lĩnh vực công nghệ không gian.

Vì sao người Hàn Quốc thích ăn đồ lên men? Việc người Hàn Quốc ưa chuộng đồ lên men không chỉ đơn thuần là sở thích khẩu vị, mà khởi nguồn từ bản năng sinh tồn qua những mùa đông khắc nghiệt.

Bi kịch mùa World Cup: Dính bẫy cá độ, dân chơi tan cửa nát nhà Từ “thiếu gia tỉnh lẻ” đến “dân chơi Sài thành", tất cả đều chung kết cục nợ nần, mất nhà, gia đình ly tán và cuối cùng là… “lắc bạc trao tay” vì “bẫy” World Cup.

Hành trình 30 năm đổi mới và phát triển bền vững của Japfa tại Việt Nam Japfa Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập, khẳng định cam kết thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển bền vững, đóng góp vào sự thịnh vượng chung của Việt Nam.

Iran bác ý tưởng bồi thường thiệt hại cho đồng minh Mỹ Thứ trưởng Ngoại giao Iran đáp lại báo cáo cho rằng Mỹ có thể sử dụng tài sản của Iran để bồi thường cho đồng minh về những thiệt hại liên quan đến xung đột.

Bác sĩ cảnh báo: Thói quen tắm sau 22h dễ kích hoạt đột quỵ nguy hiểm Bác sĩ cảnh báo thói quen tắm muộn sau 22 giờ vào mùa hè có thể làm xáo trộn nhịp sinh học, gây co mạch đột ngột và làm tăng cao nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim.

Con đường trở thành tỷ phú của 'Triển Chiêu phong độ nhất màn ảnh' Vai Triển Chiêu trong bản phim "Tân Bao Thanh Thiên" do ATV thực hiện năm 1995 của nam diễn viên này để lại dấu ấn khó quên trong lòng công chúng.

'Quái vật hạt nhân' 28.000 tấn của Nga sắp tái xuất sau ba thập kỷ Sau gần 30 năm trì hoãn và nâng cấp, chiến hạm mặt nước mạnh nhất của Hải quân Nga đang tiến sát ngày trở lại, mang theo hỏa lực khiến nhiều đối thủ phải dè chừng.

Thua U19 Indonesia 1-2, U19 Việt Nam cần điều kiện gì để qua vòng bảng? U19 Việt Nam phải chờ kết quả các bảng đấu khác để xác định cơ hội đi tiếp tại giải U19 Đông Nam Á 2026.

Hai ngày nghỉ tăng thêm dành cho ai? Nữ công nhân chưa từng tham dự lễ khai giảng nào của con cho biết, vào các ngày nghỉ lễ, chị luôn đăng ký đi làm để được trả lương gấp 3 lần ngày thường.

Ý tưởng táo bạo của Elon Musk đưa AI lên vũ trụ, xây khách sạn Mặt Trăng Đưa AI lên vũ trụ, xây khách sạn trên Mặt Trăng, Elon Musk đang theo đuổi những tham vọng lớn nhất lịch sử nhân loại bằng siêu thương vụ IPO trị giá tới 75 tỷ USD.

Bảng xếp hạng U19 Đông Nam Á 2026 mới nhất: U19 Việt Nam đứng sau Indonesia Cập nhật bảng xếp hạng giải U19 Đông Nam Á 2026 mới nhất (vòng bảng), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của U19 Việt Nam.

Từng suýt chết trên sân, Eriksen lại bất tỉnh giữa trận đấu Đội tuyển Đan Mạch và Ukraine cùng các khán giả bàng hoàng khi Christian Eriksen đổ gục trên sân giữa trận đấu giao hữu.

Nhiều thí sinh mải nhìn điểm chuẩn, quên bài toán học phí đại học Chọn ngành không chỉ là câu chuyện điểm số, học phí và chi phí học tập cũng là bài toán thí sinh cần tính đến trước khi chốt nguyện vọng.

Cách đơn giản giảm nhiệt hiệu quả cho ban công ngày nắng nóng Chỉ với một vài giải pháp đơn giản, gia chủ hoàn toàn có thể hạ nhiệt ban công, tạo nên góc thư giãn mát mẻ giữa ngày nắng nóng.

Trạm cân thu mua keo tràm ‘lậu’ lộng hành ở miền Trung Không biển báo, không giấy phép, những xe tải nối đuôi ra vào ngày đêm, máy móc vận hành hết công suất tại các trạm cân “lậu” keo tràm ở miền Trung.

Cách tự vệ sinh khoang máy ô tô tại nhà Khoang động cơ bám bẩn làm giảm hiệu suất tản nhiệt và dễ thu hút gặm nhấm, bạn có thể tự vệ sinh an toàn hệ thống này tại nhà nếu nắm được các bước cơ bản.

Mối liên hệ đặc biệt giữa lò đào tạo trứ danh châu Phi với bóng đá Việt Nam MimoSifcom là một trong những "lò cầu thủ" hàng đầu của Bờ Biển Ngà nói riêng và hàng đầu ở châu Phi, đồng thời có mối liên hệ thú vị với bóng đá Việt Nam.

Xem lại trận Takeru hạ gục Rodtang, nhà vô địch ONE nhận xét bất ngờ Mặc dù thua Takeru Segawa, Rodtang Jitmuangnon vẫn được nhà vô địch của ONE là Jonathan Di Bella khen ngợi.

Giá vàng hôm nay 8/6: Tiếp tục đi xuống sát 4.300 USD/ounce Sáng 8/6, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.322 USD/ounce, giảm 6 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Khoảnh khắc trọng tài thổi phạt đền tranh cãi, U19 Việt Nam thua đau Indonesia Trong trận U19 Việt Nam thua U19 Indonesia với tỷ số 1-2, trọng tài Tanimoto Ryo đưa ra quyết định đầy tranh cãi khi thổi phạt đền đội bóng Việt Nam.

Dự báo thời tiết 8/6: Bắc Bộ đón không khí lạnh kết thúc nắng nóng, trời mưa lớn Dự báo thời tiết ngày 8/6, miền Bắc đón không khí lạnh kết thúc đợt nắng nóng, trời chuyển mát, mưa lớn cũng trút xuống trên diện rộng.

Tác dụng của củ sắn dây luộc với sức khỏe Củ sắn dây luộc là món ăn dân dã quen thuộc và chứa nhiều tinh bột, chất xơ và các hoạt chất có lợi, vậy củ sắn dây luộc có tác dụng thế nào?