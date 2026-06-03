Cận cảnh Vành đai 3 qua khu vực Bình Dương sau gần 3 năm triển khai

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Cách tra cứu lịch cắt điện tại TP.HCM Khách hàng có thể tra cứu lịch cắt điện tại TP.HCM bằng nhiều cách như qua website chính thức, ứng dụng trên điện thoại hoặc tổng đài EVNHCMC.

Giá tiêu hôm nay 3/6/2026: Trong nước ổn định Giá tiêu hôm nay 3/6/2026 tại thị trường trong nước duy trì ở mức 136.000 - 139.000 đồng/kg.

Cuộc sống chàng trai 'khổng lồ' cao hơn 2m tại TP.HCM Sở hữu chiều cao ấn tượng 2,03m, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh thành viên CLB bóng rổ Saigon Heat (TP.HCM) luôn là tâm điểm chú ý trên sân đấu hay nơi đông người.

Callaldy và xu hướng thời trang định hình 'Đẹp phải đi cùng thoải mái' Thay vì chấp nhận hy sinh sự thoải mái để chạy theo khuôn mẫu, phụ nữ hiện đại ngày nay chọn xu hướng làm đẹp cân bằng giữa vóc dáng, sức khỏe và tinh thần.

Lấy ý kiến truy tặng Anh hùng LLVT Nhân dân cho cha đẻ bếp không khói Hoàng Cầm Bộ Nội vụ lấy ý kiến Nhân dân đối với đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân với Đại úy Hoàng Cầm - cha đẻ bếp không khói.

Amivantamab là gì mà khiến nhiều người kỳ vọng chữa khỏi ung thư? Thông tin thuốc điều trị ung thư amivantamab giúp một số bệnh nhân có khối u “biến mất” đang thu hút sự quan tâm, song bác sĩ cảnh báo cần hiểu đúng để tránh kỳ vọng quá mức.

Hai đứa trẻ cùng mẹ xuyên miền Trung dưới nắng 40 độ C: Yêu cầu theo dõi chặt chẽ Sở Y tế tỉnh Quảng Trị vừa yêu cầu chính quyền các xã, phường theo dõi, giám sát hành trình di chuyển của 3 mẹ con đi bộ xuyên miền Trung để kịp giúp đỡ.

Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường từ 7-8/6 Phòng CSGT Hà Nội thông báo khung giờ tạm cấm, hạn chế phương tiện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX.

Giật điện thoại của phụ nữ đi đường, người đàn ông nhanh chóng sa lưới Chỉ sau chưa đầy 48 giờ tiếp nhận tin báo, Công an Nghệ An đã bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại của một phụ nữ trên tuyến Quốc lộ 7C.

Bảng xếp hạng World Cup 2026 bảng A mới nhất: Thông tin, nhận định đội bóng Cập nhật bảng xếp hạng World Cup 2026 bảng A mới nhất: Đầy đủ lịch thi đấu, kết quả và vị trí các đội Mexico, Nam Phi, Hàn Quốc, Cộng hoà Czech.

Nhân vật gây tranh cãi được bổ nhiệm làm Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ là ai? Bất chấp những tranh cãi phía sau, ông Trump vẫn quyết định bổ nhiệm đồng minh thân cận đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI).

Phía bên kia thành phố tập 5: Mẹ Lan 'dằn mặt' bạn của con gái sau vụ va chạm xe Trong khi Cương và Khuê đang bối rối trước những lời gán ghép tình cảm với cô bạn mới, Tuyết Lan rơi vào tâm điểm rắc rối trong mối quan hệ với các bạn học ở trường.

Bộ Y tế yêu cầu rà soát, xử lý phòng khám hoạt động 'chui' trên toàn quốc Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường hậu kiểm cơ sở khám chữa bệnh, xử lý nghiêm tình trạng hoạt động không phép và quảng cáo sai.

Cách vệ sinh máy lọc không khí tại nhà không cần gọi thợ Bạn cần vệ sinh máy lọc không khí định kỳ để tối ưu hiệu suất và ngăn ô nhiễm ngược; quy trình làm sạch chuẩn sẽ giúp thiết bị hoạt động bền bỉ.

Toàn cảnh công trường cầu dây văng gần 12.000 tỷ đồng nối Hà Nội và Hưng Yên Hàng loạt trụ cầu cạn thuộc dự án cầu Ngọc Hồi gần 12.000 tỷ đồng đang dần lộ diện trên công trường, khi dự án bước vào giai đoạn thi công kết cấu nổi.

Clip 'thảm cảnh 1 bà trông 5 cháu nghỉ hè' khiến dân mạng vừa cười vừa thương Vừa bế cháu nhỏ trên tay vừa phải trông nom 4 đứa cháu khác nghịch như quỷ sứ, ánh mắt bất lực của người bà khiến cư dân mạng bật cười đầy thấu hiểu.

World Cup 2026: Chó robot chạy quanh sân, 'mạng nhện' treo trên đầu cầu thủ World Cup 2026 sẽ chứng kiến hàng loạt công nghệ mới xuất hiện, từ laptop hỗ trợ chiến thuật, robot an ninh đến UAV và hệ thống ghi hình hiện đại.

Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Sáng 3/6, trước thềm diễn ra Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại biểu dự Đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ca sĩ huyền thoại Peabo Bryson qua đời ở tuổi 75 sau đột quỵ Ca sĩ huyền thoại Peabo Bryson nổi tiếng với các bản hit "Beauty and the Beast", "A Whole New World" qua đời ở tuổi 75.

Khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục lập kỷ lục Trong 5 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 10,6 triệu lượt người, cao nhất của 5 tháng đầu các năm từ trước đến nay.

Đồng chí Hồ Tùng Mậu: Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu (15/6/1896-15/6/2026) là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thành kính tri ân công lao, đóng góp to lớn của đồng chí.

6 đại học Việt Nam lọt top 10% xếp hạng thế giới 2026, ĐH Y Hà Nội tăng 44 bậc Bảng xếp hạng CWUR 2026 ghi nhận 6 đại học Việt Nam trong nhóm 10% tốt nhất thế giới, với nhiều trường cải thiện thứ hạng nhờ thành tích nghiên cứu.

Tin mưa lớn ở Bắc Bộ và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới Cơ quan khí tượng vừa phát đi bản tin cảnh báo mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ, tập trung vào chiều tối và đêm nay, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Sản xuất công nghiệp 5 tháng tăng cao nhất trong cùng kỳ 5 năm Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 ước tăng hơn 8,7% so với cùng kỳ; tính chung 5 tháng, chỉ số này tăng hơn 9%, cao nhất trong cùng kỳ từ năm 2021.

Giá vàng 14K hôm nay bao nhiêu 1 chỉ? Vàng 24K là dòng vàng trang sức phổ biến trên thị trường nhờ sự cân bằng hoàn hảo giữa độ bền, tính thẩm mỹ và giá thành hợp lý.

Thuốc thử nghiệm mới giúp kéo dài thời gian sống của bệnh nhân ung thư tụy Thuốc daraxonrasib có tác dụng ức chế một loại protein đột biến liên quan đến sự phát triển của khối u, vốn xuất hiện trong hơn 90% trường hợp ung thư tuyến tụy.

Lãnh đạo Chính phủ sẽ làm việc với các địa phương tăng trưởng dưới mức tiềm năng Thủ tướng và các Phó Thủ tướng tiếp tục làm việc với các địa phương, một số bộ ngành, một số lĩnh vực còn đang tăng trưởng dưới mức tiềm năng.

Thuốc tiêm ung thư khiến khối u 'biến mất' sau vài tuần, bác sĩ nói gì? Thông tin về thuốc tiêm ung thư có thể khiến khối u “biến mất” sau vài tuần đang gây chú ý, song bác sĩ cảnh báo đây mới là kết quả bước đầu và chưa đồng nghĩa chữa khỏi bệnh.

Chủ tịch CCV Group lừa hơn 1.000 tỷ đồng đổ vào dự án rau má bằng cách nào? Trước khi bị khởi tố, Mai Hà Trang đã dùng chiêu ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với lãi suất cao để lừa hơn 1.000 tỷ đồng của hàng trăm người.