Cận cảnh Vành đai 3 qua khu vực Bình Dương sau gần 3 năm triển khai

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn Bình Dương cũ đang từng bước hiện rõ diện mạo sau thời gian đẩy mạnh thi công.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông), đến nay toàn dự án đã hoàn thành khoảng 66% khối lượng xây lắp.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trên đoạn tuyến đi qua khu vực đại lộ Bình Dương, các đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành công tác thảm bê tông nhựa mặt đường. Những hạng mục cuối cùng như hệ thống chiếu sáng, biển báo giao thông, sơn kẻ đường và các công trình phụ trợ đang được triển khai đồng loạt để hoàn thiện tuyến.
Tại nút giao Bình Chuẩn, hình hài công trình đã dần rõ nét. Trên công trường, nhiều mũi thi công được duy trì liên tục nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại.
Trong khi đó, cầu Bình Gởi - một trong những hạng mục quan trọng của dự án - hiện đã cơ bản hoàn thiện phần kết cấu chính.
Mặt cầu đã được thảm bê tông nhựa, các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện những phần việc cuối cùng để chuẩn bị cho kế hoạch thông xe kỹ thuật dự kiến vào tháng 9 tới.
Theo Ban Giao thông, dự án thành phần 5 thuộc tuyến đường Vành đai 3 TP.HCM qua Bình Dương cũ có chiều dài khoảng 11,3 km, gồm 4 gói thầu xây lắp chính. Các hạng mục trọng điểm đang được triển khai gồm nút giao Tân Vạn và đoạn tuyến từ Bình Chuẩn đến cầu Bình Gởi.
Mặc dù tiến độ tổng thể vẫn được duy trì, quá trình triển khai dự án đang gặp không ít khó khăn do biến động giá vật liệu xây dựng và tình trạng thiếu hụt nguồn cung một số loại vật tư quan trọng.
Ban Giao thông cho biết, từ cuối tháng 2 đến nay, những diễn biến phức tạp của tình hình xung đột tại Trung Đông đã tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu, khiến giá nhiên liệu tăng mạnh. Giá nhiên liệu tăng kéo theo chi phí sản xuất, khai thác và vận chuyển vật liệu xây dựng, đặc biệt là đá xây dựng, tăng đáng kể. Đồng thời, chi phí vận hành máy móc, thiết bị, nhân công và logistics cũng gia tăng, tạo áp lực lên các nhà thầu đang thi công dự án.
Bên cạnh đó, nguồn cung nhựa đường nhập khẩu và bê tông nhựa trong thời gian qua rơi vào tình trạng khan hiếm. Đây là những vật liệu đóng vai trò quan trọng đối với các hạng mục thi công mặt đường, nên việc thiếu hụt nguồn cung đã ảnh hưởng nhất định đến tiến độ triển khai một số công việc trên công trường.
Với mục tiêu đưa toàn tuyến Vành đai 3 TP.HCM vào khai thác trong năm 2026, Ban Giao thông cùng các đơn vị thi công đang tập trung huy động tối đa nhân lực, thiết bị và vật tư nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ trên toàn dự án.
Theo kế hoạch, ngoài phần tuyến chính, các hạng mục phụ trợ như hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng, cây xanh cảnh quan và hạ tầng giao thông thông minh trên đoạn tuyến qua Bình Dương cũ cũng sẽ được hoàn thiện đồng bộ vào cuối năm 2026.
Đáng chú ý, một số hạng mục trọng điểm dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9, gồm tuyến chính cầu cạn tại nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi. Khi hoàn thành, các công trình này sẽ góp phần tăng cường kết nối giao thông liên vùng, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM.
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