Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua khu vực Bình Chánh hiện ra sao?

Hiện trạng dự án Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua huyện Bình Chánh cũ.
Cuối tháng 3, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại dự án Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua xã Bình Lợi, Vĩnh Lộc và Tân Vĩnh Lộc - công trình giao thông được kỳ vọng tạo đột phá kết nối vùng cho TP.HCM và khu vực phía Nam.
Tại công trường cho thấy, dù có những chuyển động nhất định, tiến độ thi công tại nhiều đoạn vẫn chưa đồng đều.
Dự án Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua huyện Bình Chánh cũ (nay thuộc các xã Bình Lợi, Vĩnh Lộc và Tân Vĩnh Lộc) có chiều dài khoảng 15km, quy mô mặt cắt ngang rộng 74,5m. Dù được đánh giá là một trong những đoạn có lợi thế lớn khi hoàn tất bàn giao mặt bằng từ sớm - yếu tố then chốt quyết định đến 50% thành công của dự án nhưng sau hơn 2 năm khởi công, tiến độ thi công tại đây vẫn chưa đạt kỳ vọng.
Ghi nhận thực tế cho thấy nhiều vị trí triển khai cầm chừng, thiếu vắng công nhân.
Tại một vị trí thuộc xã Vĩnh Lộc và Tân Vĩnh Lộc, trong khung giờ buổi sáng và chiều, công trường chỉ lác đác vài công nhân, trong khi nhiều hạng mục nền đường vẫn đang trong giai đoạn san lấp dang dở.
Điểm sáng duy nhất của tuyến Vành đai 3 qua địa bàn huyện Bình Chánh cũ thuộc địa bàn xã Bình Lợi. Theo quan sát, khu vực máy móc hoạt động liên tục, xe ben ra vào tấp nập, công nhân làm việc khẩn trương.
Tại nút giao Trần Văn Giàu - khu vực tiếp giáp giữa xã Bình Lợi và Tân Vĩnh Lộc ghi nhận có sự hiện diện của một số máy móc phục vụ thi công. Tuy nhiên, không khí công trường khá trầm lắng, hoạt động triển khai diễn ra cầm chừng, cho thấy tiến độ tại khu vực này vẫn chưa có sự bứt phá rõ rệt.
Người dân sống gần khu vực này cho biết, hoạt động thi công diễn ra không liên tục. “Có lúc làm rầm rộ, xe chạy suốt ngày, nhưng cũng có thời điểm im ắng, ít thấy công nhân”, bà Hồng Thanh người dân ấp 75, xã Tân Vĩnh Lộc chia sẻ.
Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua xã Bình Lợi, Vĩnh Lộc và Tân Vĩnh Lộc giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối khu Tây TP.HCM với tỉnh Tây Ninh và các khu vực khác. Tuy nhiên, tiến độ thi công tại đây chưa đạt kỳ vọng khi vẫn tồn tại nhiều đoạn triển khai chậm. So với hai dự án kênh rạch đã ghi nhận ở các kỳ trước, Vành đai 3 có lợi thế hơn về quy mô tổ chức và mức độ ưu tiên. Dù vậy, thực tế thi công cho thấy dự án vẫn đối mặt với những khó khăn nhất định, khiến tiến độ chưa thể bứt phá đồng đều.
Theo tìm hiểu, nguồn cung vật liệu, đặc biệt là đất đắp nền, là yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ khiến việc thi công bị gián đoạn. Trong bối cảnh nhiều dự án hạ tầng lớn triển khai cùng lúc, việc đảm bảo nguồn vật liệu ổn định không phải là điều dễ dàng. Ngoài ra, việc huy động nhân lực, máy móc giữa các gói thầu chưa đồng đều cũng khiến tiến độ thi công có sự chênh lệch giữa các đoạn.
Dự án Vành đai 3 TP.HCM là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, có vai trò kết nối TP.HCM với các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Tây Ninh. Khi hoàn thành, tuyến đường này được kỳ vọng sẽ giảm tải cho các trục giao thông hiện hữu, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.
Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài 76km, đi qua Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM, giữ vai trò trục giao thông quan trọng kết nối vùng Đông Nam Bộ.
Dự án được chia thành 4 dự án thành phần, gồm:
Đoạn qua TP.HCM (dự án thành phần 1) do UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản;
Đoạn qua Đồng Nai (dự án thành phần 3 có chiều dài hơn 11km, không bao gồm dự án thành phần 1A) do UBND tỉnh Đồng Nai phụ trách;
Đoạn qua Bình Dương cũ, nay thuộc TP.HCM (dự án thành phần 5) do UBND tỉnh Bình Dương trước đây, nay là TP.HCM quản lý;
Đoạn qua Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh (dự án thành phần 7) do UBND tỉnh Long An trước đây, nay là Tây Ninh đảm nhận.
