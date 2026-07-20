Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 1266/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, xác định chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia và chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo Chiến lược, đến năm 2045, Việt Nam hướng tới trở thành quốc gia số phát triển, thịnh vượng, an toàn và nhân văn. Chuyển đổi số được triển khai toàn diện trên mọi lĩnh vực, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI), từng bước làm chủ các công nghệ số chiến lược và bảo đảm chủ quyền số quốc gia.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Chiến lược là mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia dẫn đầu thế giới về chính phủ điện tử/chính phủ số theo đánh giá của Liên hợp quốc vào năm 2045, đồng thời kinh tế số đóng góp tối thiểu 50% GDP, trở thành một trong những động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 kinh tế số chiếm tối thiểu 50% GDP. (Ảnh: AI)

3 nhóm mục tiêu cụ thể của Chiến lược đến năm 2030

Về phát triển chính phủ số, Việt Nam đặt mục tiêu 100% hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; 100% hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước được kết nối, chia sẻ dữ liệu; toàn bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, ngành và địa phương được chuẩn hóa, sẵn sàng khai thác cho AI.

Bên cạnh đó, 100% trung tâm điều hành thông minh cấp tỉnh sẽ được nâng cấp theo hướng tích hợp AI để phục vụ phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định; toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo kỹ năng số và sử dụng nền tảng trợ lý AI công vụ.

Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 50 quốc gia dẫn đầu thế giới về chính phủ điện tử/chính phủ số.

Về phát triển kinh tế số, Chiến lược đặt mục tiêu quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP vào năm 2030; hỗ trợ ít nhất 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; phát triển tối thiểu 5 sàn dữ liệu hoạt động an toàn, tuân thủ pháp luật.

Tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử được kỳ vọng đạt từ 15-17% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Đồng thời, 45% doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực thương mại tham gia các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước; hơn 40% doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, sử dụng các nền tảng hoặc giải pháp AI dùng chung.

Về phát triển xã hội số, Chiến lược hướng tới việc phủ sóng cáp quang tới 100% hộ gia đình; ít nhất 95% người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép cung ứng dịch vụ thanh toán; trên 70% người từ 18 tuổi trở lên có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân. Đồng thời, phấn đấu 100% người dân được lập sổ sức khỏe điện tử và tổ chức đào tạo kỹ năng số cơ bản cho tối thiểu 10 triệu lượt người trong độ tuổi lao động.

Đẩy mạnh số hóa, chuẩn hóa, làm sạch và tái sử dụng dữ liệu

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chiến lược xác định là phát triển dữ liệu số, coi dữ liệu là tài nguyên chiến lược và nền tảng vận hành của chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Theo đó, Việt Nam sẽ xây dựng phương thức quản trị dữ liệu quốc gia thống nhất, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, an toàn và khai thác hiệu quả”.

Các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành và địa phương sẽ tiếp tục được hoàn thiện, kết nối liên thông, hình thành cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia có tích hợp AI để phục vụ quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công. Những lĩnh vực dữ liệu ưu tiên gồm dân cư, đất đai, doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm, y tế, giáo dục, lao động, giao thông và tài nguyên môi trường.

Chiến lược cũng yêu cầu đẩy mạnh số hóa, chuẩn hóa, làm sạch và tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính, qua đó rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm giấy tờ, nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Song song với đó, Chính phủ tiếp tục phát triển các nền tảng số dùng chung quốc gia có tích hợp AI như nền tảng chia sẻ dữ liệu, định danh và xác thực điện tử, thanh toán số, bản đồ số, trợ lý AI dùng chung, dữ liệu mở và các nền tảng phục vụ y tế, giáo dục, thương mại, logistics, nông nghiệp, du lịch và đô thị thông minh.

Ưu tiên hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số “Make in Viet Nam”

Đáng chú ý, Chiến lược xác định doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ là lực lượng nòng cốt trong quá trình chuyển đổi số quốc gia. Nhà nước ưu tiên hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số “Make in Viet Nam” có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, tập trung vào các lĩnh vực AI, dữ liệu, điện toán đám mây, bán dẫn, phần mềm, an toàn thông tin và các nền tảng số.

Nhà nước cũng sẽ đóng vai trò là thị trường lớn, tạo điều kiện để doanh nghiệp công nghệ số trong nước phát triển thông qua cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ, mua sắm công và thử nghiệm các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trong những lĩnh vực trọng điểm như dịch vụ công trực tuyến, y tế số, giáo dục số, thanh toán số và quản trị số.

Qua đó, từng bước nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, tăng tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước và thúc đẩy chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Diệp Thảo (VOV.vn)