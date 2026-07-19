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Tăng tốc thi công cầu trên cao tốc Bến Lức - Long Thành nối TP.HCM với Đồng Nai Cầu Phước Khánh, hạng mục cuối cùng trên cao tốc Bến Lức - Long Thành, đạt hơn 95% khối lượng, nhà thầu tăng tốc thi công 3 ca, 4 kíp để hợp long.

Robot hình người so găng rực lửa trên võ đài MMA Không chỉ nhân viên văn phòng mới cần lo lắng việc bị robot và AI thay thế, mà ngay cả các võ sĩ cũng có thể phải dè chừng.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu Sáng 19/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Long Điền - Đất Đỏ và Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu ở TP.HCM.

'Bé' Xuân Mai giờ ra sao sau hơn 20 năm rời xa showbiz? Từng là "thần đồng âm nhạc" gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ, "bé" Xuân Mai nay có cuộc sống bình dị tại Mỹ.

LĐBĐ Tây Ban Nha tìm cách 'cướp' Messi khỏi Argentina thế nào? Trước khi ra mắt Argentina, Messi nhiều lần được Tây Ban Nha thuyết phục đổi màu áo đội tuyển, nhưng anh kiên quyết từ chối vì chỉ muốn thi đấu cho quê hương.

Sút mãi không vào, 'vua kiến tạo' World Cup 2026 bật khóc Michael Olise trải qua kỳ World Cup 2026 đáng nhớ với 7 pha kiến tạo, phá kỷ lục của Pele nhưng anh vẫn bật khóc vì không ghi được bàn thắng nào.

Tuyên Quang nguy cơ ngập sâu đến 2m, đề phòng lũ quét, sạt lở tại 105 xã phường Trong những giờ tới, một số khu vực tại Tuyên Quang tiếp tục mưa lớn gây ngập úng tại nhiều nơi, nguy cơ cao lũ quét và sạt lở tại 105 xã, phường.

Tây Ban Nha dùng Yamal làm mồi nhử, 'giăng bẫy' Argentina? Chuyên gia chỉ ra Tây Ban Nha có thể ngăn Argentina bảo vệ ngôi vô địch nếu biến Lamine Yamal thành 'mồi nhử', áp dụng quy tắc 6 giây và ngăn bóng đến chân Messi.

Tai nạn tại trang trại lợn ở Thanh Hóa: Thêm 2 người không qua khỏi Thêm 2 người chết trong vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại trang trại chăn nuôi ở Thành Hóa, nâng số nạn nhân tử vong lên 5 người.

Trẻ mầm non biết đọc sớm có đồng nghĩa học trước chương trình lớp 1? Đề xuất xử phạt dạy trước chương trình lớp 1 đặt ra yêu cầu làm rõ khái niệm giữa phát triển năng lực sớm và học trước chương trình.

Tây Ban Nha, Argentina vỡ kế hoạch trước chung kết World Cup 2026 Cơn bão kèm sét khiến Tây Ban Nha phải hủy buổi tập cuối trước chung kết World Cup 2026, trong khi Argentina chỉ có thể ra sân sau khi thời tiết dịu bớt.

Người mua, nhà đầu tư bất động sản đang chuyển hướng thế nào? Thị trường bất động sản 2026 có nhiều chuyển biến mới, nên nhiều người mua nhà, nhà đầu tư đều chuyển hướng dòng tiền vào các sản phẩm mới.

Huy động thêm chó nghiệp vụ đến tâm lũ Lai Châu tìm người mất tích Trường Trung cấp 24 Biên phòng điều động thêm 4 chó nghiệp vụ đến bản Chít, xã Mường Than (Lai Châu), tham gia tìm kiếm những người còn mất tích sau lũ quét.

Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết chính sách với trưởng thôn nghỉ việc do sáp nhập Bộ Nội vụ có hướng dẫn mới nhất về chính sách với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố.