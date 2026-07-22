Cậu bé 1 tuổi nằm cạnh Messi cùng Tây Ban Nha đánh bại Argentina gây sốt

(VTC News) -

Bộ ảnh Lionel Messi bế Lamine Yamal và tắm cho cậu bé 5 tháng tuổi cách đây 19 năm gây sốt trong thời gian qua. Tuy nhiên, siêu sao người Argentina không chỉ chụp ảnh với Yamal khi đó. Đội hình của đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại Argentina ở chung kết World Cup 2026 còn 1 cầu thủ khác cũng xuất hiện trong bức ảnh với Messi khi chỉ mới 11 tháng tuổi. Đó là Pau Cubarsi.

Trong trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina, Ferran Torres là người ghi bàn quyết định. Rodri được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, còn Unai Simon nhận giải Thủ môn xuất sắc nhất. Tuy nhiên, một trong những khoảnh khắc mang tính bước ngoặt nhất của trận đấu lại thuộc về Pau Cubarsi, người được bầu chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2026.

Người hùng thầm lặng của Tây Ban Nha

Ở những giây cuối hiệp phụ, khi Argentina dồn toàn lực tìm bàn gỡ hòa, Marcos Senesi có cơ hội dứt điểm cận thành. Đúng lúc đó, Cubarsi lao về thực hiện pha xoạc bóng chính xác, ngăn chặn gần như chắc chắn một bàn thắng. Pha cản phá ấy giúp Tây Ban Nha bảo toàn chiến thắng 1-0 và lần thứ hai bước lên ngôi vô địch thế giới.

Cubarsi 19 tuổi theo kèm Messi 39 tuổi ở chung kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Nhiều chuyên gia ví tình huống này có ý nghĩa tương tự pha cứu thua của Emiliano Martinez trước Randal Kolo Muani trong trận chung kết World Cup 2022. Nếu Martinez giữ cúp ở lại Argentina thì Cubarsi đã giúp Tây Ban Nha chạm tay vào chiếc cúp vàng.

Ít ai biết người hùng của Tây Ban Nha sinh ra tại Estanyol, một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Girona, cách sân Camp Nou mới khoảng 90 phút lái xe. Nơi đây chỉ có chưa đến 200 cư dân sinh sống. Ngôi làng được hình thành trên dấu tích của một miệng núi lửa rộng khoảng 1.250 m.

Hiện tại, Estanyol chỉ có vài con phố nhỏ, những ngôi nhà bằng đá, một nhà thờ, nghĩa trang, hai quán bar và một xưởng mộc đã tồn tại hơn một thế kỷ. Xưởng mộc đó mang tên Fustería Cubarsi, do cụ cố của Pau thành lập từ năm 1905 và hiện được cha anh, ông Robert Cubarsi, quản lý. Ngôi làng thậm chí còn không có hiệu thuốc hay trung tâm y tế.

Trước khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, Cubarsi thường dành kỳ nghỉ hè để phụ giúp cha làm việc trong xưởng. Cuộc sống bình dị ấy vẫn in đậm trong ký ức của trung vệ sinh năm 2007.

“Tôi muốn các con mình lớn lên ở một ngôi làng giống như tôi. Tôi quen với cuộc sống yên bình nơi đây. Thành phố có nhiều tiện nghi hơn, nhưng tôi vẫn thích sự bình lặng của vùng quê”, Cubarsi chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với La Vanguardia.

Do Estanyol không có trường học cũng như sân bóng, Cubarsi bắt đầu chơi bóng tại FC Vilablareix, câu lạc bộ của một thị trấn lân cận. Tài năng của anh nhanh chóng được phát hiện và được Girona chiêu mộ vào đội trẻ.

Năm 2018, khi mới 11 tuổi, Cubarsi gia nhập lò đào tạo La Masia và chuyển đến sống tại khu ký túc xá dành cho các cầu thủ trẻ đến từ ngoài xứ Catalonia. Tại La Masia, Cubarsi là đồng đội của Lamine Yamal.

Cậu bé 1 tuổi nằm cạnh Messi

Giống như Lamine Yamal, Cubarsi cũng có một bức ảnh chụp cùng Lionel Messi khi còn là em bé trong một chiến dịch quảng bá của Barcelona. Sau World Cup 2026, bức ảnh này tiếp tục được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

“Messi là một cầu thủ sở hữu những phẩm chất phi thường. Tôi đã có nhiều năm được ngưỡng mộ anh ấy khi còn ở Barcelona”, Cubarsi chia sẻ.

“Tôi chưa bao giờ được gặp Messi trực tiếp. Khi anh ấy đến bắt tay và chào tôi, lúc đó tôi mới thực sự cảm thấy mọi chuyện là thật, rằng mình đang có mặt ở đây. Được thi đấu trên cùng một sân với Messi là một đặc ân rất lớn”, anh cho biết sau trận chung kết World Cup 2026.

Dù Yamal được đôn lên đội một trước ở mùa giải 2023-2024, Cubarsi mới là người có màn ra mắt chính thức đầu tiên trong màu áo Barcelona. Tháng 1/2024, chỉ vài ngày trước sinh nhật tuổi 17, anh đá trận Cúp Nhà vua gặp Unionistas de Salamanca. Trước đó một tháng, anh từng xuất hiện trong đội một ở trận giao hữu tại Dallas.

Lionel Messi chụp ảnh cùng Cubarsi trong một chiến dịch quảng bá của Barcelona. (Ảnh: La Nacion)

Là tuyển thủ trẻ của Tây Ban Nha, Cubarsi thực sự bùng nổ ở mùa giải 2024-2025 dưới thời HLV Hansi Flick. Trung vệ thuận chân phải, cao 1,89 m nhanh chóng trở thành lựa chọn số một nơi hàng thủ Barcelona. Anh ra sân 56 trận và giành ba danh hiệu đầu tiên cùng đội bóng xứ Catalonia gồm Siêu cúp Tây Ban Nha, Cúp Nhà vua và La Liga.

Cubarsi ghi bàn thắng đầu tiên cho Barcelona trong trận bán kết Cúp Nhà vua gặp Atletico Madrid. Tháng 2/2025, anh gia hạn hợp đồng với Barcelona đến tháng 6/2029. Đến World Cup 2026, Cubarsi đã là một mắt xích không thể thay thế của nhà đương kim vô địch La Liga.

Đáng chú ý, Cubarsi không tham dự EURO cùng tuyển Tây Ban Nha năm 2024 để giữ thể lực cho Olympic Paris. Sau cùng, Cubarsi trở thành nhân tố chủ chốt giúp Tây Ban Nha giành HCV Olympic sau chiến thắng 5-3 trước Pháp trong trận chung kết đầy kịch tính.

Những người hiểu Cubarsi đều nhận xét anh sở hữu sự trưởng thành và tố chất thủ lĩnh hiếm thấy ở tuổi 19. Họ cho rằng anh “có một cái đầu khác biệt”. Cubarsi thích đọc sách và giữa lúc sự nghiệp bóng đá thăng hoa, anh vẫn bày tỏ mong muốn theo học ngành Quản trị và Điều hành doanh nghiệp.

Tại Barcelona, nhiều người tin rằng Cubarsi có thể trở thành người kế thừa Carles Puyol. Anh sở hữu tốc độ tốt, khả năng đọc tình huống và cắt bóng xuất sắc, đồng thời luôn thi đấu đầy quyết liệt. Hình ảnh gương mặt đầy vết khâu sau cú va chạm ở trận Champions League gặp Red Star Belgrade năm 2024 là minh chứng rõ nét cho tinh thần chiến đấu ấy.