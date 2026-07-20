Cận cảnh rạch Đá Đỏ cạnh metro số 1 dần 'hồi sinh' sau nhiều năm ô nhiễm

Ông Huỳnh Văn Bảy, công nhân thi công tại dự án, cho biết đơn vị đang tăng cường nhân lực và máy móc để đẩy nhanh tiến độ. “Thông thường, công nhân làm việc từ 7h đến 17h, nghỉ trưa khoảng một giờ. Với những hạng mục cần đẩy nhanh tiến độ, anh em làm xuyên buổi trưa và kéo dài đến khoảng 19h”, ông Bảy nói.