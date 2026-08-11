Phát hiện người phụ nữ tự rót nước vào chai mang nhãn hiệu nổi tiếng để bán

(VTC News) -

Công an phường Vinh Phú (Nghệ An) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh thông tin phản ánh trên mạng xã hội về việc một người bán hàng tự đóng nước vào vỏ chai mang nhãn hiệu nổi tiếng để bán cho khách.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa của P.T.H sau khi nhận được phản ánh.

Công an phường Vinh Phú phát hiện tài khoản Facebook “Tu Dung” đăng tải nội dung phản ánh một người bán nước gần cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có hành vi tự rót nước vào vỏ chai mang nhãn hiệu nổi tiếng rồi bán cho khách.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Vinh Phú nhanh chóng xác minh và xác định người bán hàng là một phụ nữ tên là P.T.H. (SN 2001), trú tại khối Phú Sơn Đường, phường Vinh Phú.

Sau đó, Công an phường Vinh Phú phối hợp Phòng Kinh tế, hạ tầng đô thị phường và Đội Quản lý thị trường số 11 (Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An) mời P.T.H. đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, H. thừa nhận đã tự rót nước vào vỏ chai mang nhãn hiệu của đơn vị khác để bán cho người nhà bệnh nhân. P.T.H. cho biết đã nhận thức hành vi trên là không đúng quy định, khai báo thành khẩn và cam kết không tái diễn, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng.

Cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc theo quy định.