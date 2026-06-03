Cầu 220 tỷ dang dở sau 7 năm thi công: Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo 'nóng'

(VTC News) -

Liên quan dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn vẫn dang dở sau "năm lần bảy lượt" được gia hạn, mới đây, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (viết tắt Ban Giao thông và Nông nghiệp) thực hiện các trách nhiệm của chủ đầu tư để xem xét, quyết định việc chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng với nhà thầu theo thẩm quyền.

Chủ tịch TP Đà Nẵng chỉ đạo xem xét, quyết định việc chấm dứt hợp đồng với nhà thầu phụ trách thi công cầu Tam Tiến và đường dẫn.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trong trường hợp Ban Giao thông và Nông nghiệp quyết định chấm dứt hợp đồng, giao UBND xã Tam Xuân chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác xác nhận khối lượng đã thực hiện và thanh quyết toán theo khối lượng thực tế để làm cơ sở cho Ban Giao thông và Nông nghiệp tổ chức chấm dứt hợp đồng.

Đối với phần khối lượng công việc còn lại chưa thi công, trong trường hợp Ban Giao thông và Nông nghiệp quyết định chấm dứt hợp đồng, giao Ban Giao thông và Nông nghiệp thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc còn lại của gói thầu.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu Trung tâm Bồi thường và giải phóng mặt bằng thuộc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam, UBND xã Tam Xuân rút kinh nghiệm trong việc phải khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại công trình.

Các đơn vị trên tiếp tục chủ trì, phối hợp với Ban Giao thông và Nông nghiệp cùng các đơn vị có liên quan khẩn trương vận động người dân, tập trung giải tỏa dứt điểm các hồ sơ còn lại trước ngày 15/6/2026 theo tiến độ đã cam kết.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng giao Ban Giao thông và Nông nghiệp tăng cường công tác quản lý, giám sát, yêu cầu nhà thầu tập trung tối đa nhân công, máy móc, vật tư khẩn trương tổ chức thi công và hoàn thành gói thầu.

"Năm lần bảy lượt" gia hạn vẫn dang dở

Dự án cầu Tam Tiến nối 2 xã Tam Tiến và Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) được phê duyệt từ tháng 5/2019 với tổng vốn đầu tư khoảng 220 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến hơn 4km. Dự án do UBND huyện Núi Thành (cũ) làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công là Công ty TNHH Thanh Tùng. Công trình nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng kết nối vùng Đông, hỗ trợ thu hút đầu tư, phục vụ cứu hộ thiên tai và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn dang dở sau nhiều lần được gia hạn.

Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành tháng 9/2022. Tuy nhiên, sau nhiều lần gia hạn, đến nay dự án vẫn đang chìm trong dang dở. Nguyên nhân chính được cơ quan chức năng xác định do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Hiện, dự án trên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn là Công ty CP Tư vấn xây dựng 138.

Về giải phóng mặt bằng, ông Nguyễn Chí Dân, Chủ tịch UBND xã Tam Xuân, cho biết đoạn qua xã Tam Xuân 1 cũ đã thu hồi toàn bộ đất và cơ bản hoàn tất chi trả, còn 10 thửa chưa chi trả do thiếu vốn. Đoạn qua Tam Xuân 2 cũ đã phê duyệt 79/86 thửa đất, chi trả 73 trường hợp, còn 6 trường hợp vướng kinh phí; 21 thửa đất do xã quản lý chưa thu hồi do hồ sơ chưa đảm bảo, 7 thửa chưa phê duyệt. Đoạn qua Tam Tiến cũ đã phê duyệt 105/105 thửa, chi trả 101 trường hợp, còn 4 trường hợp chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng.