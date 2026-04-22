'Năm lần bảy lượt' được gia hạn, cầu 220 tỷ ở Đà Nẵng vẫn dang dở

Về giải phóng mặt bằng, ông Nguyễn Chí Dân, Chủ tịch UBND xã Tam Xuân, cho biết đoạn qua xã Tam Xuân 1 cũ đã thu hồi toàn bộ đất và cơ bản hoàn tất chi trả, còn 10 thửa chưa chi trả do thiếu vốn. Đoạn qua Tam Xuân 2 cũ đã phê duyệt 79/86 thửa đất, chi trả 73 trường hợp, còn 6 trường hợp vướng kinh phí; 21 thửa đất do xã quản lý chưa thu hồi do hồ sơ chưa đảm bảo, 7 thửa chưa phê duyệt. Đoạn qua Tam Tiến cũ đã phê duyệt 105/105 thửa, chi trả 101 trường hợp, còn 4 trường hợp chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng.