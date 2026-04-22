Xuất bản ngày 22/04/2026 06:33 AM
'Năm lần bảy lượt' được gia hạn, cầu 220 tỷ ở Đà Nẵng vẫn dang dở

Dù nhiều lần được gia hạn, dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn với số vốn đầu tư 220 tỷ đồng ở Đà Nẵng vẫn dang dở sau 7 năm triển khai.

Dự án cầu Tam Tiến nối 2 xã Tam Tiến và Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) được phê duyệt từ tháng 5/2019 với tổng vốn đầu tư khoảng 220 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến hơn 4km. Dự án do UBND huyện Núi Thành (cũ) làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công là Công ty TNHH Thanh Tùng. Công trình nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng kết nối vùng Đông, hỗ trợ thu hút đầu tư, phục vụ cứu hộ thiên tai và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành tháng 9/2022. Tuy nhiên, sau nhiều lần gia hạn, đến nay dự án vẫn đang chìm trong dang dở. Nguyên nhân chính được cơ quan chức năng xác định do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Hiện, dự án trên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn là Công ty CP Tư vấn xây dựng 138.

Về giải phóng mặt bằng, ông Nguyễn Chí Dân, Chủ tịch UBND xã Tam Xuân, cho biết đoạn qua xã Tam Xuân 1 cũ đã thu hồi toàn bộ đất và cơ bản hoàn tất chi trả, còn 10 thửa chưa chi trả do thiếu vốn. Đoạn qua Tam Xuân 2 cũ đã phê duyệt 79/86 thửa đất, chi trả 73 trường hợp, còn 6 trường hợp vướng kinh phí; 21 thửa đất do xã quản lý chưa thu hồi do hồ sơ chưa đảm bảo, 7 thửa chưa phê duyệt. Đoạn qua Tam Tiến cũ đã phê duyệt 105/105 thửa, chi trả 101 trường hợp, còn 4 trường hợp chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng.

Cầu Tam Tiến dở dang ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Muốn di chuyển từ phía đông sông Trường Giang lên hướng Quốc lộ 1, người dân phải đi vòng hơn 10km.

Cảnh ngổn ngang, dang dở tại dự án hàng trăm tỷ đồng sau 7 năm thi công.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng chỉ đạo tăng tốc triển khai các hạng mục còn lại của dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn. Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với UBND xã Tam Xuân thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, khối lượng còn lại của dự án.

Ngoài ra, chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với nhà thầu thi công, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết để tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, hạng mục, khối lượng còn lại của dự án.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo phải hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao phần diện tích còn lại trong tháng 6/2026; nhà thầu thi công huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư và nghiên cứu các giải pháp, biện pháp tổ chức thi công phù hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm an toàn, chất lượng công trình, phấn đấu hoàn thành, thông xe toàn bộ công trình trước ngày 30/4/2027.

Thanh Ba
