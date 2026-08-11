Phát hiện nhiều ảnh chân dung cùng di vật trong mộ liệt sĩ vô danh ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Chiều 10/8, Thượng tá Trần Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, cho biết lực lượng khai quật, lấy mẫu, số hóa và lưu mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận (ở xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) phát hiện một số ảnh chân dung, cùng nhiều di vật trong một phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Theo Thượng tá Sơn, đây là hoạt động nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng nhằm khai quật, lấy mẫu, số hóa và lưu trữ thông tin hài cốt liệt sĩ.

Thượng tá Trần Thanh Sơn cho biết, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng được triển khai vào ngày 4/6 và dự kiến hoàn thành vào ngày 15/11.

Ảnh chân dung một nam thanh niên đội mũ cối còn khá rõ nét ở trong chiếc ví được tìm thấy.

Chiến dịch được triển khai tại 12 nghĩa trang liệt sĩ với 13.228 phần mộ, trong đó có 11 nghĩa trang cần lấy mẫu với 4.776 phần mộ chưa xác định được thông tin. Qua rà soát dữ liệu của các cơ quan chức năng, Lâm Đồng còn 3.422 liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ, có 2.215 thân nhân liệt sĩ thuộc diện cần thu nhận mẫu ADN để phục vụ đối sánh.

Chân dung nam thanh niên đội mũ cối.

“Những di vật vừa phát hiện gồm một chiếc ví và 2 chai dầu gió thuộc phần mộ số 38, khu B1, hàng 22, mã định danh 68.004.00898 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận. Trong chiếc ví, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bức ảnh chân dung. Trong đó, có một bức ảnh chụp một nam thanh niên đội mũ cối, một bức khác chụp nữ thanh niên và nhiều bức ảnh đã bị hoen ố theo thời gian”, Thượng tá Sơn nói.

Theo Thượng tá Sơn, quá trình khai quật và lấy mẫu, những di vật như: thắt lưng, bình nước, dép cao su... xuất hiện thường xuyên. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, những bức ảnh chân dung này là lần đầu tiên xuất hiện. “Khi phát hiện chiếc ví rồi lúc mở ra và thấy ảnh chân dung của các cô, các chú, chúng tôi vô cùng mừng rỡ vì đây là những kỷ vật thể hiện rõ nhận dạng. Với những bức ảnh này, có thể gia đình sẽ nhận ra được người thân của mình và tôi cũng mong là người thân sẽ nhận ra nhân thân của mình sau khi đối chiếu các kỷ vật này. Một cảm giác vừa vui mừng, vừa thiêng liêng khiến ai nấy cũng nghẹn ngào”, Thượng tá Sơn chia sẻ.

Theo Thượng tá Trần Thanh Sơn, hiện tại Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành 11/12 nghĩa trang liệt sĩ. Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận là địa điểm cuối cùng triển khai chiến dịch. Đây cũng là nghĩa trang có số lượng mộ liệt sĩ lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng với gần 9.000 phần mộ, trong đó 3.431 phần mộ cần lấy mẫu phục vụ công tác xác định danh tính.

Ảnh chân dung nữ thanh niên được phát hiện bên trong chiếc ví.

Dự kiến, công tác khai quật, lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận sẽ hoàn thành vào ngày 11/8 với khoảng 200 phần mộ nữa cần lấy mẫu.

Bức ảnh chân dung của nữ thanh niên bị hoen ố sau nhiều năm nằm dưới lòng đất.

Cũng theo Thượng tá Sơn, tại Lâm Đồng, việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ gặp nhiều khó khăn. Phần lớn nghĩa trang trong tỉnh đã được nâng cấp, tôn tạo nên kết cấu mộ kiên cố, việc khai quật tốn nhiều thời gian, công sức và phải thực hiện hết sức cẩn trọng để không ảnh hưởng đến hài cốt liệt sĩ bên trong và kết cấu, thẩm mỹ của phần mộ bên ngoài.

Khó khăn lớn hơn là nhiều mẫu xương đã phân hủy mạnh, cấu trúc không còn nguyên vẹn, rất khó nhận biết đâu là xương, đâu là răng hay dị vật. Thậm chí nhiều ngôi mộ không lấy được mẫu sinh phẩm, gây khó khăn cho công tác giám định và xác định danh tính liệt sĩ.

Tại mỗi điểm, các tổ công tác thực hiện theo quy trình khép kín với nguyên tắc “Một hài cốt, tại một thời điểm” và “Một thời điểm chỉ mở 1 hài cốt” để tuyệt đối không xảy ra tình trạng nhiễm chéo ADN hoặc lẫn mẫu. Mỗi phần mộ được cấp một mã định danh gồm 10 chữ số, gắn với đầy đủ thông tin về vị trí, hình ảnh, hồ sơ và mẫu sinh phẩm. Hệ thống dữ liệu này sẽ được kết nối với cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đối sánh và xác định danh tính liệt sĩ trong thời gian tới.

“Theo dự kiến, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng sẽ kết thúc vào ngày 15/11. Tuy nhiên, lực lượng chức năng sẽ hoàn thành sớm hơn dự kiến khoảng 3 tháng. Đây là điều rất đáng mừng và ghi nhận. Cá nhân tôi, tôi rất mong các anh hùng liệt sĩ sẽ sớm tìm được thân nhân, trở về với gia đình để mọi người được đoàn tụ, ấm lòng”, Thượng tá Sơn cho hay.