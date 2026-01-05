Vướng mặt bằng, cầu 575 tỷ đồng ở Đà Nẵng nguy cơ vỡ tiến độ

“Vướng mắc lớn nhất của dự án là mặt bằng và vật liệu. Dự án được giao mỏ đất nhưng khối lượng không đủ, còn thiếu khoảng 300 nghìn khối đất. Hiện nay giải phóng mặt bằng bị vướng, không có đường tiếp cận để vận chuyển vật tư nên đơn vị thi công mượn tuyến ĐH11 của xã để triển khai, nhưng tuyến này cũng hạn chế tải trọng và khung giờ. Chúng tôi kiến nghị lãnh đạo, đơn vị liên quan sớm giải quyết các vướng mắc để nhà thầu có thể triển khai thuận lợi, đúng tiến độ” – ông Đào Tô Văn (Công ty Đạt Phương), Chỉ huy trưởng công trình, cho hay.