Vướng mặt bằng, cầu 575 tỷ đồng ở Đà Nẵng nguy cơ vỡ tiến độ

Dự án cầu Văn Ly và đường dẫn ( (nối các xã Gò Nổi - Điện Bàn Tây - Đại Lộc, TP Đà Nẵng) do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam (nay là Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 575 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 420 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 155 tỷ đồng.
Công trình có tổng chiều dài 7,78km, bao gồm cầu Văn Ly và 2 nhánh đường dẫn, được khởi công xây dựng vào ngày 16/9/2023. Thời gian thực hiện dự án từ 2023 đến tháng 12/2026.
Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến thời điểm hiện tại, sản lượng thực hiện đạt khoảng 230/423 tỷ đồng (54%).
Phần cầu Văn Ly (vượt sông Thu Bồn) hoàn thành công tác thi công phần cầu, lắp dựng hệ thống điện chiếu sáng trên cầu. Phần đường dẫn phạm vi qua xã Gò Nổi hiện đã hoàn thành móng cấp phối đá dăm, phấn đấu thảm mặt đường bêtông nhựa trước Tết Nguyên đán 2026.
Dự kiến công trình thông xe kỹ thuật vào ngày 2/9/2026, tuy nhiên hiện dự án gặp vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng tại một số vị trí thi công.
Trong đó, đoạn qua xã Đại Lộc còn vướng 0,7ha đất ở và đất trồng cây lâu năm của 40 hộ dân. Chưa thực hiện di dời công trình hạ tầng điện trung – hạ thế. Khu tái định cư xã Đại Lộc (1ha) đến nay vẫn chưa hoàn thành (hiện nay đang tổ chức thẩm định phương án bồi thường). Đoạn qua xã Điện Bàn Tây còn vướng đất ở 0,73km chưa bàn giao mặt bằng.
Đến nay việc bố trí các hộ dân bị ảnh hưởng phải giải tỏa trắng dự kiến bố trí vào các khu tái định cư Đa Hòa Bắc 1, khu dân cư đường cao tốc Đà Nẵng và khu dân cư Phong Thử vẫn chưa xong nên không thể bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.
“Vướng mắc lớn nhất của dự án là mặt bằng và vật liệu. Dự án được giao mỏ đất nhưng khối lượng không đủ, còn thiếu khoảng 300 nghìn khối đất. Hiện nay giải phóng mặt bằng bị vướng, không có đường tiếp cận để vận chuyển vật tư nên đơn vị thi công mượn tuyến ĐH11 của xã để triển khai, nhưng tuyến này cũng hạn chế tải trọng và khung giờ. Chúng tôi kiến nghị lãnh đạo, đơn vị liên quan sớm giải quyết các vướng mắc để nhà thầu có thể triển khai thuận lợi, đúng tiến độ” – ông Đào Tô Văn (Công ty Đạt Phương), Chỉ huy trưởng công trình, cho hay.
Mới đây, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn trực tiếp kiểm tra thực tế các dự án trọng điểm phía Nam thành phố. Tại dự án cầu Văn Ly, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nghe các đơn vị báo cáo tình hình, vướng mắc để có hướng tháo gỡ.
"Thành phố sẽ làm việc với Ban quản lý, địa phương, sở ngành để xem xét xử lý dứt điểm sớm vướng mắc. Đề nghị các đơn vị phải tranh thủ để thi công, cố gắng nỗ lực cao nhất”, ông Ấn nói tại buổi kiểm tra dự án.
