(VTC News) -

Nhà mái Thái là kiểu kiến trúc phổ biến tại Việt Nam, nổi bật với phần mái có độ dốc tương đối lớn, thường được lợp bằng ngói và thiết kế theo dạng xếp lớp hoặc giật cấp. Đặc điểm này giúp nước mưa thoát nhanh, hạn chế tình trạng đọng nước trên mái, đồng thời tạo vẻ thanh thoát, cân đối cho tổng thể công trình.

Một ưu điểm đáng chú ý của nhà mái Thái là khả năng chống nóng tốt nhờ khoảng không gian giữa mái và trần, đặc biệt khi được thiết kế thêm lớp cách nhiệt.

Tuy nhiên, do kết cấu mái phức tạp hơn mái bằng, chi phí thi công, vật liệu và nhân công thường cao hơn.

Mẫu nhà mái Thái 2 tầng. (Ảnh minh họa: AI)

Cách tính diện tích xây dựng nhà mái Thái 2 tầng 60m²

Để tính tổng chi phí xây nhà, trước hết cần nắm rõ tổng diện tích xây dựng (bao gồm diện tích sàn, mái Thái theo hệ số quy đổi và phần móng). Trong đó, móng băng tính khoảng 50% diện tích sàn; móng cọc được tính 20% - 40% diện tích sàn; diện tích mái Thái tính khoảng 50 - 70% diện tích sàn.

Với nhà mái Thái 2 tầng, diện tích sàn 60m², móng băng, diện tích xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích tầng 1: 60 x 100% = 60m²

Diện tích tầng 2: 60 x 100% = 60m²

Diện tích móng: 60 x 50% = 30m²

Diện tích mái Thái: 60 x 70% = 42m²

Tổng diện tích quy đổi để tính chi phí là 192m²

Chi phí xây nhà mái Thái 2 tầng 60m² khoảng bao nhiêu?

Công thức tính chi phí xây nhà thường được áp dụng là:

Chi phí xây dựng = Tổng diện tích xây dựng × Đơn giá xây dựng

Trên thị trường, đơn giá xây dựng nhà ở chia thành hai hình thức phổ biến: thi công phần thô và dịch vụ xây nhà trọn gói. Trong đó, đơn giá thi công phần thô dao động từ 3,3 - 4,2 triệu đồng/m²; giá trọn gói nhà ở từ khoảng 5 - 8 triệu đồng/m². Những công trình có thiết kế cầu kỳ, mái Thái hoặc yêu cầu vật liệu tốt có thể cao hơn.

Với đơn giá thi công phần thô 4,2 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Thái 2 tầng 60m² là:

192m² x 4,2 triệu đồng/m² = 806,4 triệu đồng

Với đơn giá thi công trọn gói 8 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Thái 2 tầng 60m² là:

192m² x 8 triệu đồng/m² = 1,536 tỷ đồng

Nếu thiết kế mái Thái nhiều lớp, hệ mái lớn, sử dụng ngói cao cấp, cửa và thiết bị nội thất tốt, ngân sách có thể tăng lên khoảng 1,6 - 1,7 tỷ đồng hoặc hơn.

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo, chi phí xây nhà mái Thái 2 tầng 60m² thực tế có thể thay đổi tùy theo diện tích xây dựng, vật tư, giá nhân công...