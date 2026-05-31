So sánh VinFast VF6 Eco và VF6 Plus: Khác biệt gì khi chênh nhau 60 triệu đồng?

VinFast đưa tới người dùng chiếc crossover cỡ B VF 6 với hai phiên bản gồm Eco giá 689 triệu đồng và Plus giá 749 triệu đồng. Mua kèm pin, giá xe tăng thêm 90 triệu đồng, tức bản Eco 779 triệu đồng và bản Plus 839 triệu đồng.

Với số tiền chênh lệch là 60 triệu đồng thì 2 phiên này có gì khác biệt và khách hàng nên chọn phiên bản nào để phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân và gia đình?

Về tổng thể 2 phiên bản đều có kích thước như nhau lần lượt là 4.238 x 1.820 x 1.594 (mm), chiều dài cơ sở lên đến 2.730mm giúp khoang lái VF6 rộng rãi và thoải mái hơn cho người dùng. Khoảng sáng gầm là 170mm giúp xe dễ dàng di chuyển hoặc leo lề cao.

Về trọng lượng, VF6 Eco có cân nặng 1.550kg còn VF6 Plus nặng 1.743kg. Tải trọng VF6 Plus lần lượt là 485kg cho bản Plus và 427kg cho bản Eco.

2 phiên bản đều trang bị hệ thống dẫn động cầu trước, hệ thống treo trước loại macpherson và hệ thống treo sau độc lập liên kết đa điểm.

Trong phân khúc B-SUV tại thị trường Việt Nam, chỉ duy nhất VinFast VF6 được trang bị hệ thống treo độc lập liên kết đa điểm, các đối thủ trong phân khúc B-SUV đều chỉ được trang bị hệ thống treo phụ thuộc. VF6 mang lại sự đầm chắc và ổn định khi xe di chuyển qua các ổ gà hay đoạn đường mấp mô.

Ngoại thất

Phần đầu xe của VF6 Eco và VF6 Plus có thiết kế giống nhau đều có trang bị đèn chiếu sáng dạng Bi led, đèn nhận diện thương hiệu dạng led và cản trước sơn màu đen.

Đèn pha trên cả 2 phiên bản đều có tính năng tự động bật tắt, nhưng VF6 Plus cao cấp hơn khi được tích hợp thêm công nghệ tự động thích ứng. Chức năng này giúp xe có thể tự động chuyển từ chế độ chiếu xa sang chiếu gần khi có xe đi ngược chiều hoặc ngược lại.

Sự khác biệt dễ nhận thấy nhất ở phần hông xe đó chính là bộ mâm. VF6 Plus có bộ mâm kích thước 19 inch 2 tông màu, còn mâm của VF6 Eco có kích thước là 17 inch 1 màu đơn giản.

Gương chiếu hậu trên VF6 Eco được trang bị chỉnh điện và báo rẽ, VF6 Plus có thêm gập điện, sấy mặt gương, tự động điều chỉnh khi vào số lùi.

VF6 Plus có cửa sổ phía sau màu đen riêng tư còn VF6 Eco chưa có option này. Ngoài khả năng tạo sự riêng tư thì đây cũng là loại kính chống tia UV gây hại cho da.

Viền cửa sổ và thanh nẹp cửa trên VF6 Plus là loại mạ crom sáng bóng sang trọng, còn phiên bản VF6 Eco là gioăng cao su đen mờ thể thao.

Điểm khác biệt ở phần đuôi xe của VF6 giữa 2 phiên bản đó chính là dãy nhận diện thương hiệu. Trên VF6 Plus là dãy đèn Led sang trọng và nổi bật, còn trên phiên bản Eco chỉ được trang bị tấm phản quang.

Nội thất

Nội thất VF6 Eco và VF6 Plus đều được trang bị ghế da nhân tạo, đều có màn hình giải trí 12.9 inch nhưng có một số điểm khác nhau:

VinFast VF6 được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn chủ động như ABS, EBD, ESC, HSA, ROM, TCS... ngoài các chức năng này thì VinFast VF6 Eco được trang bị 4 túi khi còn VinFast VF6 Plus là 8 túi khí.

Hầu như tất cả các tính năng trợ lái đều được cắt bớt trên phiên bản Eco, nếu nhu cầu của quý khách hàng chỉ cần một chiếc ô tô an toàn, thông minh nhưng muốn mình tự mình kiểm soát thì có thể VF6 Eco là sự lựa chọn phù hợp.

Động cơ và hiệu suất vận hành

VinFast VF6 Eco trang bị một động cơ điện đặt phía trước, cho công suất tối đa 100 kW (tương đương 134 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Phiên bản này sử dụng hệ dẫn động cầu trước (FWD).

Với sức mạnh này, VF6 Eco mang lại khả năng vận hành êm ái, linh hoạt, phù hợp cho việc di chuyển hàng ngày trong đô thị. Đây là lựa chọn tối ưu về mặt kinh tế khi so sánh VF6 Eco và VF6 Plus.

VinFast VF6 Plus mạnh mẽ hơn đáng kể với một động cơ điện có công suất tối đa 150 kW (tương đương 201 mã lực) và mô-men xoắn cực đại lên tới 310 Nm.

Phiên bản này cũng sử dụng hệ dẫn động cầu trước (FWD). Sức mạnh vượt trội giúp VF6 Plus tăng tốc nhanh hơn. Khi so sánh VF6 Eco và VF6 Plus về khả năng bứt tốc, bản Plus rõ ràng chiếm ưu thế vượt trội.

Pin và quãng đường di chuyển

Cả hai phiên bản VF6 đều sử dụng bộ pin LFP (Lithium Ferrous Phosphate). Tuy nhiên, dung lượng pin và quãng đường di chuyển có sự khác biệt:

- VinFast VF6 Eco được trang bị bộ pin dung lượng 59.6 kWh. Với một lần sạc đầy, xe có thể di chuyển quãng đường lên tới 399 km (theo tiêu chuẩn WLTP).

- VinFast VF6 Plus cũng sử dụng bộ pin dung lượng 59.6 kWh, nhưng do công suất động cơ lớn hơn, quãng đường di chuyển của VF6 Plus là 381 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn WLTP).

Kết luận

Với mức giá chênh lệch nhau 60 triệu đồng, VF6 Plus được trang bị nhiều công nghệ, an toàn, tính năng thông minh và hệ thống trợ lái ADAS hơn bản VF6 Eco.

VF6 Eco phù hợp với người dùng mua xe với mục đích kinh doanh hoặc mục đích gia đình cơ bản, cần một chiếc xe để đi lại. Còn chiếc VF6 Plus phù hợp với người dùng muốn khám phá các công nghệ hiện đại trên xe ô tô điện mà các xe động cơ đốt trong ở trong phân khúc này không thể có được.