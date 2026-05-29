Đỗ xe trên dốc, người đàn ông bị chính ô tô của mình cán chết

Tai nạn xảy ra Batang Kali, Hulu Selangor, Malaysia vào khoảng 17h18 ngày 27/5. Theo báo cáo của truyền thông địa phương, đại diện cơ quan chức năng cho biết nạn nhân dường như đã không kéo phanh tay khi đỗ ô tô trên bề mặt con dốc. Chiếc xe gây tai nạn là một chiếc Proton Saga.

Theo các thông tin ban đầu, người đàn ông 67 tuổi đã đỗ xe trong gara trên dốc trước khi ra ngoài đóng cổng. Chiếc xe sau đó lăn ngược lại và đâm vào ông, khiến ông ngã và bị mắc kẹt bên dưới.

(Ảnh: China Press)

Cảnh sát địa phương nhận được báo cáo về vụ việc vào khoảng 17h30. Lực lượng cứu hỏa đến hiện trường vào khoảng 17h43 và hỗ trợ đưa người đàn ông ra khỏi xe.

Các cuộc điều tra sơ bộ sau đó cho thấy người đàn ông đã đỗ xe trên một bề mặt dốc vì gara dốc về phía cổng.

Người đàn ông được xác định đã tử vong tại hiện trường. Ông bị chấn thương đầu nghiêm trọng và được đưa đến bệnh viện địa phương để khám nghiệm tử thi.

Vào tháng 5 năm 2024, một sự cố khác liên quan đến sự bất cẩn khi đỗ ô tô xảy ra ở Đài Loan, Trung Quốc: Mẹ đỗ ô tô bên đường không tắt máy, kẻ gian trộm xe, bắt cóc luôn cả con. Người phụ nữ dừng đỗ xe ô tô trái phép bên đường, không tắt máy, cũng không khóa cửa mà bỏ đi làm việc riêng, để lại đứa con trai 13 tuổi ngồi trên xe.

Điều này khiến một tên trộm xe chú ý. Sau khi cô rời đi, hắn nhanh chóng tiếp cận chiếc xe, mở cửa và lấy trộm xe. Lúc đó, con trai của chủ xe vẫn đang ngồi trong ô tô chờ mẹ và cậu bé cũng bị tên trộm đưa theo luôn. Qua những hình ảnh mà camera giám sát ở đoạn đường này ghi lại được, tên trộm lái xe đến ngã tư vắng vẻ, đợi khi không có ai xung quanh mới kéo cậu bé ra khỏi ô tô.

Về phần người mẹ, sau khi biết ô tô bị trộm và con trai cũng mất tích, cô trở nên hoảng loạn, phải nhờ người khác nhắc mới nhớ ra việc gọi cảnh sát báo án. May mắn thay, sau đó một số người phát hiện một cậu bé đang bơ vơ tìm mẹ nên đã đưa cậu đến đồn cảnh sát. Cuối cùng, hai mẹ con đoàn tụ tại đây.

Nguyệt Ánh