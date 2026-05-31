Chỉ sau 4 tháng, giá vàng giảm 'sốc' thế nào từ đỉnh lịch sử?

(VTC News) -

Tính đến cuối ngày 30/5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 156 - 159 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức giá này hiện thấp hơn rất nhiều so với mức đỉnh lịch sử 192,2 triệu đồng/lượng (giá bán) được lập hồi cuối tháng 1.

Cụ thể, so với mức đỉnh lịch sử này, giá vàng miếng SJC đã giảm 33,2 triệu đồng/lượng, tương ứng mức giảm hơn 17%. Cộng với chênh lệch giá mua vào - bán ra khoảng 3 triệu đồng/lượng, người mua vàng miếng SJC ở vùng đỉnh lịch sử đã lỗ tới 36,2 triệu đồng/lượng.

Phiên giao dịch 28/5 được coi là phiên giảm "sốc" nhất khi giá vàng miếng SJC giảm tới 3,2 triệu đồng/lượng, kết phiên dừng ở mức 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá thấp nhất trong gần 5 tháng của vàng miếng SJC.

Giá vàng miếng SJC giảm hơn 33 triệu đồng/lượng từ đỉnh cao ngày 29/1.

Giá vàng miếng SJC khởi động năm 2026 quanh vùng 150,8 - 152,87 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) sau đó vọt tăng để lập đỉnh lịch sử 187,2 - 192,2 triệu đồng/lượng vào cuối tháng 1.

Sau đó, giá vàng miếng SJC liên tục có những đợt tăng - giảm lên tới cả triệu đồng trong tháng 2 và tháng 3, trước khi bước vào chu kỳ giảm sâu kéo dài từ tháng 4 đến nay.

Trên thị trường quốc tế, trong tháng 5 vừa qua, giá vàng thế giới biến động kịch tính, có lúc tăng lên 4.755 USD/ounce, sau đó liên tục lao dốc, có lúc chỉ còn 4.366 USD/ounce trước khi kết thúc tháng 5 ở mức 4.540,3 USD/ounce.

So với cuối tháng 4, giá vàng thế giới gần như trở lại vạch xuất phát.

Chuyên gia khuyến cáo gì?

Trước diễn biến giá vàng giảm sâu và không còn tăng "điên cuồng" như trước, các chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư vẫn cần theo dõi sát diễn biến thị trường cùng các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến giá vàng.

Chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư không nên "lướt sóng" vàng.

Nhà đầu tư cần cân nhắc khi giá ở vùng hợp lý so với xu hướng trung, dài hạn và nên xác định đây là kênh tích lũy dài hạn, cần sự kiên nhẫn để hướng tới hiệu quả ổn định.

Đặc biệt cần lưu ý rằng mua vàng là một hình thức đầu tư có yếu tố rủi ro và cần được cân nhắc thận trọng. Từ đó nên hạn chế các quyết định ngắn hạn, bởi những biến động trong thời gian ngắn có thể khó lường và đòi hỏi khả năng theo dõi, phân tích thị trường một cách chặt chẽ.

Hiện việc dự đoán chính xác thời điểm giá vàng tăng hay giảm rất khó, bởi thị trường có thể biến động đột ngột trong thời gian ngắn, khiến nhà đầu tư "lướt sóng" dễ chịu thua lỗ lớn. Do vậy, nhà đầu tư cần theo dõi sát thông tin và phân tích thị trường để đưa ra quyết định mua bán phù hợp.

Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu nhận định, vàng nên được xem là một tài sản phòng hộ dài hạn với thời gian nắm giữ từ 6 tháng đến 1 năm hoặc lâu hơn để bảo toàn giá trị tài sản trong trường hợp kinh tế bất ổn. Nếu coi vàng là công cụ sinh lời linh hoạt để mua đi bán lại theo kịch bản "lướt sóng" vì rủi ro sẽ rất cao.

"Khi nhà đầu tư hiểu sai điều này, họ dễ bị cuốn vào tâm lý đám đông, nâng kỳ vọng lợi nhuận quá mức và bỏ qua các rủi ro điều chỉnh lớn. Đầu tư vàng thực tế yêu cầu kỷ luật, kiến thức và khả năng quản trị rủi ro rất cao.

Nhà đầu tư cần có một chiến lược phân bổ tài sản hợp lý. Không nên đặt tất cả nguồn vốn vào vàng mà cần kết hợp với các kênh khác như cổ phiếu, bất động sản hoặc tiền gửi tiết kiệm để giảm thiểu rủi ro", ông Hiếu khuyến cáo.

Đồng quan điểm, ông ông Nguyễn Quang, CEO Khoa Tài chính - ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi), cho rằng, đối với nhà đầu tư dài hạn, vàng vẫn là một tài sản mang tính phòng vệ quan trọng trong danh mục.

Trong một thế giới còn nhiều biến động về kinh tế, tài chính và địa chính trị, việc nắm giữ một tỷ trọng vàng hợp lý được xem là cách thức bảo toàn giá trị tài sản. Vì vậy, những nhịp điều chỉnh sâu của thị trường có thể trở thành cơ hội để từng bước tích lũy vàng cho mục tiêu tích sản lâu dài.

Điều quan trọng là duy trì chiến lược phân bổ hợp lý, mua theo từng giai đoạn thay vì giải ngân dồn dập. Cách tiếp cận này giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro từ những biến động ngắn hạn của thị trường.

Trong khi đó, với nhà đầu tư ngắn hạn, bối cảnh hiện nay đòi hỏi sự thận trọng cao hơn. Hoạt động "lướt sóng" cần được cân nhắc và đặc biệt hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính, bởi thị trường vàng có thể biến động nhanh trước các thông tin kinh tế và địa chính trị.