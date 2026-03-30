Lập hạ là một trong những tiết khí quan trọng trong năm, đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt của tự nhiên từ mùa xuân sang mùa hè. Theo quan niệm phương Đông, đây không chỉ là dấu mốc về thời tiết mà còn phản ánh nhịp vận hành của trời đất, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, sản xuất cũng như sức khỏe con người.

Hệ thống 24 tiết khí trong lịch cổ truyền bao gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn. Trong chuỗi vận hành tuần hoàn này, Lập hạ giữ vai trò đặc biệt khi mở đầu cho mùa hè, giai đoạn có nhiều biến đổi mạnh mẽ về khí hậu và sinh trưởng của tự nhiên.

Tên gọi “Lập hạ” mang ý nghĩa trực quan, “lập” nghĩa là bắt đầu, còn “hạ” là mùa hè. Tiết khí này tượng trưng cho thời điểm chuyển tiếp từ tiết trời xuân dịu mát sang giai đoạn nắng nóng, oi ả đặc trưng của mùa hè. Khi bước vào Lập hạ, nền nhiệt bắt đầu tăng rõ rệt, cây cối sinh trưởng nhanh chóng, vạn vật phát triển mạnh mẽ. Đồng thời, đây cũng là khoảng thời gian con người bước vào nhịp sống lao động và học tập sôi động nhất trong năm.

Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm là thời điểm Lập hạ năm 2026 rơi vào ngày nào theo âm lịch.

Lập hạ 2026 vào ngày nào âm lịch?

Trong hệ thống tiết khí, Lập hạ được xem là cột mốc quan trọng bởi nó báo hiệu sự khởi đầu của mùa hè, thời kỳ thời tiết có nhiều thay đổi rõ rệt nhất trong năm. Theo quy luật vận hành tự nhiên, sau khi tiết Cốc vũ kết thúc sẽ chuyển sang tiết Lập hạ, và tiết khí này kéo dài cho đến khi tiết Tiểu mãn bắt đầu.

Thông thường, Lập hạ hằng năm rơi vào ngày 5/5 hoặc ngày 6/5 dương lịch. Căn cứ theo lịch tiết khí năm 2026, tiết Lập hạ bắt đầu từ ngày 5/5 và kéo dài đến ngày 20/5 dương lịch. Ngày Lập hạ năm 2026 rơi vào thứ Ba, ngày 5/5 dương lịch, tức ngày 19/3 âm lịch. Như vậy, còn hơn 1 tháng nữa mới đến ngày Lập hạ 2026.

Việc xác định chính xác thời điểm này giúp người dân dễ dàng theo dõi sự chuyển mùa, đồng thời chủ động điều chỉnh các hoạt động sinh hoạt, sản xuất phù hợp với điều kiện thời tiết.

Những đặc điểm nổi bật trong tiết Lập hạ

Không chỉ mang ý nghĩa về mặt thời gian, Lập hạ còn phản ánh nhiều biến đổi sâu sắc của tự nhiên. Đúng như tên gọi, đây là thời điểm chuyển giao giữa hai mùa với sự thay đổi rõ ràng về nhiệt độ và môi trường sống.

Theo triết lý Âm dương – Ngũ hành phương Đông, Lập hạ thuộc hành Hỏa, biểu trưng cho nhiệt lượng, nguồn năng lượng mạnh mẽ và sự bùng nổ của sức sống. Đây là giai đoạn dương khí phát triển mạnh và đạt mức cao, từ đó kéo theo nhiều biến đổi về thể chất cũng như cảm xúc của con người. Sự gia tăng nhiệt lượng khiến cơ thể cần thích nghi với môi trường mới, đồng thời cũng thúc đẩy tinh thần hoạt động năng động hơn.

Dưới góc độ thiên văn học, Lập hạ đánh dấu thời điểm mặt đất tại bán cầu Bắc nhận lượng bức xạ Mặt trời ngày càng lớn. Khi Trái Đất nghiêng nhiều hơn về phía Mặt trời, ánh sáng chiếu xuống mạnh hơn, làm nền nhiệt tăng dần và tạo ra hàng loạt biến đổi về khí hậu cũng như các hiện tượng tự nhiên liên quan.

Trong giai đoạn này, ngày bắt đầu dài hơn trong khi đêm ngắn lại. Lượng bức xạ gia tăng không chỉ mang lại nguồn ánh sáng dồi dào mà còn khiến thời tiết trở nên nóng hơn, đồng thời lượng mưa cũng có xu hướng tăng lên. Những điều kiện này tạo môi trường thuận lợi cho cây cỏ phát triển mạnh mẽ, khiến thảm thực vật mùa hè trở nên phong phú và xanh tốt.

Lập hạ là một trong những tiết khí quan trọng trong năm, đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt của tự nhiên từ mùa xuân sang mùa hè. (Ảnh: Đắc Huy)

Lịch chi tiết 24 tiết khí năm 2026

Lịch 24 tiết khí năm 2026 được tính theo giờ Hà Nội (UTC+7). Việc xác định chính xác thời điểm của từng tiết khí có ý nghĩa quan trọng trong đời sống truyền thống, giúp người dân theo dõi quy luật thay đổi thời tiết cũng như sắp xếp các hoạt động sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe theo mùa vụ.

Tiết khí Thời gian Tiểu hàn 15:23 - 05/01/2026 Đại hàn 08:45 - 20/01/2026 Lập xuân 03:02 - 04/02/2026 Vũ thủy 22:52 - 18/02/2026 Kinh trập 20:59 - 05/03/2026 Xuân phân 21:46 - 20/03/2026 Thanh minh 01:40 - 05/04/2026 Cốc vũ 08:39 - 20/04/2026 Lập hạ 18:48 - 05/05/2026 Tiểu mãn 07:36 - 21/05/2026 Mang chủng 22:48 - 05/06/2026 Hạ chí 15:24 - 21/06/2026 Tiểu thử 08:57 - 07/07/2026 Đại thử 02:13 - 23/07/2026 Lập thu 18:42 - 07/08/2026 Xử thử 09:18 - 23/08/2026 Bạch lộ 21:41 - 07/09/2026 Thu phân 07:05 - 23/09/2026 Hàn lộ 13:29 - 08/10/2026 Sương giáng 16:38 - 23/10/2026 Lập đông 16:52 - 07/11/2026 Tiểu tuyết 14:23 - 22/11/2026 Đại tuyết 09:52 - 07/12/2026 Đông chí 03:50 - 22/12/2026