Khảo sát nơi nghi còn nhiều hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

(VTC News) -

Chiều 12/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 phối hợp với Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Trị; Sư đoàn 968 tổ chức khảo sát thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại căn cứ Cồn Tiên (xã Cồn Tiên). Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4 chủ trì khảo sát.

Theo Ban Chỉ đạo, căn cứ Cồn Tiên được Mỹ xây dựng từ tháng 2/1967, là một trong những địa bàn diễn ra nhiều trận chiến đấu ác liệt.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị nghiên cứu, khảo sát thực địa tại căn cứ Cồn Tiên. (Ảnh: Hoàng Cuối)

Trong đó, trận đánh vào căn cứ Cồn Tiên ngày 8/5/1967 có sự tham gia của nhiều đơn vị thuộc Sư đoàn 324 và các lực lượng đặc công. Trận chiến diễn ra quyết liệt, bộ đội ta chịu nhiều tổn thất; một số liệt sĩ chưa thể đưa về tuyến sau.

Theo các nguồn tư liệu lịch sử và thông tin do nhân chứng cung cấp, sau trận đánh, nhiều liệt sĩ được chôn cất tại khu vực căn cứ. Qua các đợt tìm kiếm, quy tập được tiến hành trong nhiều năm, từ năm 1988 đến năm 2007, lực lượng chức năng quy tập khoảng 93 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cồn Tiên. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa được tìm thấy.

Đáng chú ý, thời gian gần đây, Sư đoàn 968 tiếp nhận thêm nhiều nguồn thông tin mới từ các nhân chứng từng trực tiếp tham gia hoặc chứng kiến trận đánh ngày 8/5/1967. Theo họ, sau trận đánh, thi thể nhiều liệt sĩ được chôn tại các đường hào ở khu vực phía Đông Nam căn cứ, gần vị trí sân bay dã chiến và một xe tăng bị cháy.

Những thông tin này giúp cơ quan chức năng có thêm cơ sở để khoanh vùng, xác định các vị trí nghi vấn.

Trên cơ sở đó, đầu tháng 8/2026, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sư đoàn 968 tổ chức khảo sát bằng thiết bị radar xuyên đất của Viện Thiết kế, Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật tại 8 khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Nghiên cứu, khảo sát trên bản đồ để thông qua các phương án khảo sát tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại căn cứ Cồn Tiên. (Ảnh: Hoàng Cuối)

Kết quả cho thấy, tại các khu vực xuất hiện những vùng xáo trộn trong lòng đất có chiều rộng khoảng 2-3m, độ sâu khoảng 2-2,2m, chiều dài từ vài chục mét đến hết khu vực khảo sát. Tuy nhiên, tín hiệu radar chưa đủ cơ sở để khẳng định đây là vị trí chôn cất hài cốt liệt sĩ, bởi một số vùng xáo trộn có thể liên quan đến hoạt động canh tác và các yếu tố địa chất.

Để tiếp tục làm rõ thông tin, Viện Thiết kế, Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật kiến nghị tổ chức đào khảo sát, thăm dò tại các khu vực nghi vấn; sử dụng các rãnh hào cắt ngang vùng xáo trộn, kết hợp phương pháp thủ công và máy móc chuyên dụng, nhất là ở độ sâu từ 1m trở xuống, nhằm bảo đảm không bỏ sót các dấu hiệu bất thường.

Tại buổi khảo sát, các đại biểu tiếp tục trao đổi, đối chiếu thông tin từ hồ sơ, tài liệu lịch sử với lời kể của nhân chứng và kết quả khảo sát thực địa.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị dự kiến tổ chức hội thảo nhằm tiếp tục thu thập, nghiên cứu, xác minh nguồn tin, khoanh vùng, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại căn cứ Cồn Tiên; đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân và nhân chứng lịch sử tiếp tục cung cấp thông tin liên quan.