Hồ Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy, tăng cường an toàn hạ du

Thực hiện Công điện số 9117/CĐ-BNNMT ngày 12/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Công ty Thủy điện Hòa Bình được lệnh đóng 1 cửa xả đáy vào lúc 10h ngày 12/8. Việc điều tiết hồ thực hiện theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Thủy điện Hoà Bình đóng 1 cửa xả lúc 10h ngày 12/08/2026.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình thông báo kịp thời đến chính quyền cơ sở, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trên sông, ven sông để chủ động bảo đảm an toàn, điều chỉnh hoạt động phù hợp.

Các địa phương cũng được yêu cầu theo dõi, xử lý và báo cáo kịp thời những tình huống bất thường về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

VOV1 (vovgiaothong.vn)