Giá xăng dầu hôm nay 9/7: Trung Đông 'nóng' lên, giá dầu cao nhất nhiều tuần

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng, lên mức cao nhất trong nhiều tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa mở các cuộc không kích mới nhằm vào Iran. Động thái này làm dấy lên lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể leo thang trở lại, gây gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ký kết hồi tháng trước với Iran đã không còn hiệu lực và Mỹ có thể mở các cuộc không kích mới ngay trong đêm 8/7, sau các vụ tấn công của Iran nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại vùng Vịnh và các tàu chở dầu trên eo biển Hormuz.

Giới phân tích nhận định, các vụ tấn công mới là lời nhắc nhở rằng hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn rất dễ bị gián đoạn. Điều này đi ngược kỳ vọng trước đó rằng thị trường sẽ dư cung, đồng thời có thể buộc nhiều nhà đầu tư đang nắm giữ vị thế bán khống phải mua bù để hạn chế thua lỗ.

Nếu căng thẳng tiếp diễn và lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn một nửa so với thời điểm trước xung đột, giá dầu có thể còn cao hơn.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng. (Ảnh: Reuters).

Trong một diễn biến khác, giá dầu diesel lưu huỳnh cực thấp của Mỹ có lúc tăng hơn 14% sau khi Nga cấm xuất khẩu dầu diesel nhằm ổn định thị trường nhiên liệu trong nước, trong bối cảnh hàng loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga gây thiếu hụt xăng và đẩy giá nhiên liệu tăng mạnh.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 2/7, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 1.055 đồng/lít, không cao hơn 19.730 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III giảm 788 đồng/lít, không cao hơn 20.415 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 690 đồng/lít, không cao hơn 21.176 đồng/lít, và giá dầu mazut giảm 977 đồng/kg, không cao hơn 14.053 đồng/kg.

Trước đó, ngày 30/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết cho phép kéo dài hời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay từ ngày 30/6 đến hết ngày 30/9, thêm 3 tháng so với quy định hiện hành.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sẽ được thu trở lại từ 1/7, cụ thể xăng khoáng mức 10%, E5 8% và E10 7%.