Giá xăng dầu hôm nay 11/7: Kỳ vọng eo biển Hormuz mở cửa trở lại, giá dầu giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên cuối tuần khi thị trường kỳ vọng hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz sẽ sớm trở lại bình thường sau các tín hiệu nối lại đối thoại giữa Mỹ và Iran.

Sau các đợt đáp trả quân sự giữa Mỹ và Iran, 2 bên đều phát tín hiệu sẵn sàng nối lại đàm phán trong tuần tới. Reuters cũng cho biết các nhà trung gian của Qatar đang làm việc với phía Iran nhằm thúc đẩy nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng.

Những diễn biến này giúp thị trường tin rằng nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu sẽ không kéo dài.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà giảm. (Ảnh minh họa).

Các chuyên gia cho rằng, thị trường hiện phản ứng tích cực trước các tín hiệu cho thấy xung đột khó leo thang thêm. Việc giá dầu giảm ngay cả khi hoạt động hàng hải qua Hormuz chưa hoàn toàn bình thường cho thấy nhà đầu tư tin tuyến vận tải chiến lược này sẽ sớm được khôi phục.

Mặc dù tâm lý đã bớt căng thẳng nhưng rủi ro đối với nguồn cung dầu vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển, các tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đã bắt đầu quay trở lại eo biển Hormuz, nhưng tổng lưu lượng tàu qua khu vực vẫn thấp hơn bình thường.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), căng thẳng gần đây giữa Mỹ và Iran có thể làm thay đổi triển vọng cung-cầu dầu mỏ trong năm tới, vốn trước đó được dự báo sẽ rơi vào trạng thái dư cung.

Các chuyên gia của UBS cho rằng việc Mỹ chưa tiến hành thêm các cuộc không kích mới đã giúp hạ nhiệt tâm lý thị trường. Tuy nhiên, lưu lượng hàng hóa qua Hormuz vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, đồng nghĩa rủi ro nguồn cung vẫn hiện hữu.

Bên cạnh Trung Đông, thị trường cũng theo dõi sát diễn biến tại Nga.IEA vừa hạ dự báo sản lượng dầu của Nga sau khi nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Theo tính toán của Reuters dựa trên các nguồn tin trong ngành, sản lượng xăng của Nga hiện chỉ đáp ứng khoảng 65% nhu cầu tiêu thụ theo mùa, sau khi một số nhà máy lọc dầu lớn phải tạm dừng hoạt động.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 9/7, giá các loại xăng và dầu diesel cùng giảm.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 539 đồng/lít, không cao hơn 19.191 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III giảm 412 đồng/lít, không cao hơn 20.003 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 569 đồng/lít, không cao hơn 21.745 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 318 đồng/kg, không cao hơn 13.735 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) như sau: xăng sinh học là 200 đồng/lít; dầu diesel: 0 đồng/lít; dầu mazut: 200 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.