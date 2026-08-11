Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời

(VTC News) -

Nguồn tin của Báo Điện tử VTC News xác nhận huấn luyện viên Phan Thanh Hùng qua đời tối 11/8 sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh.

Nhiều ngày qua, tình hình sức khỏe của cựu danh thủ này sa sút. Ông vừa trải qua ca phẫu thuật vào tuần trước.

Trong sự nghiệp cầm quân, HLV Phan Thanh Hùng từng góp mặt trong ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 với vai trò trợ lý chuyên môn cho ông Henrique Calisto. Ông cũng từng làm huấn luyện viên trưởng tạm quyền dẫn dắt U23 Việt Nam, đến năm 2012 trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia.

Nhà cầm quân này vẫn nổi danh nhờ lối chơi đề cao kiểm soát bóng mang phong cách hiện đại mà ông dày công xây dựng ở nhiều câu lạc bộ, đặc biệt là Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC).

HLV Phan Thanh Hùng qua đời.

Kết thúc sự nghiệp thi đấu trong màu áo đội bóng quê hương Đà Nẵng, ông Hùng thành công khi làm việc với vai trò huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Đà Nẵng từ đội trẻ đến đội chính. Sau đó, ông chuyển sang dẫn dắt các đội Hà Nội, Than Quảng Ninh, Bình Dương và có thời gian ngắn trở lại dẫn dắt CLB Đà Nẵng.

Ông Phan Thanh Hùng xây dựng lối chơi hoa mỹ, đẹp mắt và biến Hà Nội FC từ đội bóng mới thăng hạng và còn non trẻ trở thành thế lực hàng đầu V.League. Cựu danh thủ này 2 lần vô địch V.League và giành thêm Siêu Cúp Quốc gia cùng đội bóng Thủ đô. Thời kỳ huấn luyện viên Phan Thanh Hùng làm việc ở Hà Nội FC cũng là giai đoạn thành công đầu tiên của câu lạc bộ này.

Sau đó, ông Hùng dẫn dắt Than Quảng Ninh và tiếp tục đưa tập thể vùng mỏ trở thành thế lực đáng gờm tại V.League, vô địch Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia.