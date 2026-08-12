Dự báo thời tiết 12/8: Hai miền Bắc và Trung vẫn nắng rát, miền Nam mưa lớn

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 12/8/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 12/8, Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La) nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Ngày 13/8, Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng) nắng nóng với nhiệt độ cao nhất dao động 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Ngày 12/8, nắng nóng vẫn bao trùm miền Bắc và miền Trung. (Ảnh minh hoạ)

Ngày 12-13/8, Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Từ 14/8, nắng nóng trên khu vực Bắc Bộ xu hướng dịu dần, tuy nhiên vẫn có khả năng kéo dài ở khu vực Trung Bộ.

Trái với nắng nóng như thiêu đốt ở các khu vực trên, trong ngày 12/8, cao nguyên Trung Bộ, phía Đông tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm, mưa tập trung vào chiều và đêm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 12/8/2026

TP Hà Nội đêm có lúc mưa rào và dông, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt (trừ Điện Biên, Lai Châu). Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, khu Tây Bắc 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, riêng Điện Biên, Lai Châu 32-35°C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, phía Bắc 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C