Giá dầu tăng mạnh, các nước G7 nói tạm thời chưa sử dụng kho dự trữ chiến lược

(VTC News) -

Quyết định được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến giữa các bộ trưởng tài chính nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), nhằm thảo luận phản ứng của nhóm trước đợt tăng giá dầu do căng thẳng quân sự tại Trung Đông.

Phát biểu với báo chí tại Brussels sau cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure, người chủ trì cuộc họp, cho biết các nước G7 chưa quyết định giải phóng kho dự trữ dầu khẩn cấp, dù giá dầu đã tăng lên hơn 119 USD/thùng, mức cao nhất kể từ giữa năm 2022.

“Chúng tôi chưa ở mức phải làm điều đó”, ông Lescure nói, đồng thời cho biết hiện chưa ghi nhận tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu ngay lập tức tại châu Âu hay Mỹ.

Bộ trưởng Kinh tế, Tài chính và Chủ quyền Công nghiệp, Năng lượng và Kỹ thuật số của Pháp Roland Lescure. (Ảnh tư liệu: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Trong tuyên bố chung sau cuộc họp, các bộ trưởng tài chính G7 khẳng định sẵn sàng triển khai các biện pháp cần thiết để bảo đảm nguồn cung năng lượng toàn cầu, bao gồm khả năng giải phóng kho dự trữ dầu chiến lược nếu cần thiết nhằm ổn định thị trường.

Một quan chức G7 am hiểu các cuộc thảo luận cho biết các nước đạt được sự đồng thuận rộng rãi về việc tạm thời chưa sử dụng kho dự trữ. “Không phải có quốc gia nào phản đối, vấn đề chỉ là thời điểm. Chúng tôi cần thêm thời gian để phân tích tình hình”, quan chức này nói với Reuters.

Theo nguồn tin Reuters, các bộ trưởng năng lượng G7 dự kiến sẽ họp trực tuyến về vấn đề này vào ngày thứ Ba trước khi các nhà lãnh đạo G7 có phiên thảo luận cuối tuần. “Theo quan điểm của tôi, quyết định cuối cùng sẽ do các nhà lãnh đạo đưa ra”, quan chức này nói.

Các nền kinh tế phương Tây hiện phối hợp quản lý kho dự trữ dầu chiến lược thông qua Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) có trụ sở tại Paris (Pháp), tổ chức được thành lập sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ thập niên 1970 nhằm tăng cường an ninh năng lượng.

Các nước thành viên IEA - đều là những quốc gia nhập khẩu ròng dầu mỏ - phải duy trì lượng dự trữ tương đương ít nhất 90 ngày nhập khẩu dầu. Hiện các nước này nắm giữ hơn 1,2 tỷ thùng dầu dự trữ khẩn cấp của chính phủ, cùng khoảng 600 triệu thùng dự trữ của doanh nghiệp theo nghĩa vụ do chính phủ quy định.

Gần đây nhất, năm 2022, IEA đã điều phối đợt giải phóng kho dự trữ lớn nhất trong lịch sử, với hơn 180 triệu thùng dầu, nhằm ổn định thị trường sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

G7 gồm 7 nền kinh tế phát triển là Mỹ, Canada, Nhật Bản, Italia, Anh, Đức và Pháp.