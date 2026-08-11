Xe container và xe máy bốc cháy sau va chạm, 1 người tử vong

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe mô tô xảy ra trên Quốc lộ 80, đoạn qua xã Tân Dương, khiến một người tử vong tại chỗ. Sau vụ va chạm, cả hai phương tiện bị cháy, gây thiệt hại nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 11/8, xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc do tài xế Ngô Nguyễn Công Vinh (sinh năm 1994, ngụ phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 80 theo hướng từ phường Sa Đéc về xã Hòa Long.

Hiện trường vụ tai nạn làm một người chết và cả 2 xe bốc cháy.

Khi đến khu vực ấp Tân Bình, xã Tân Dương, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 66S1-147.59 do ông L.M.L. điều khiển, đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến ông L.M.L. tử vong tại chỗ. Sau va chạm, xe mô tô mắc vào phần đầu xe đầu kéo, sau đó bốc cháy. Ngọn lửa khiến khoảng một nửa phần đầu xe đầu kéo và rơ-moóc bị cháy, trong khi xe mô tô bị thiêu rụi hoàn toàn.

Chiếc container có liên quan vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong. (Ảnh: KT)

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn và thống kê thiệt hại.

Vụ cháy cũng ảnh hưởng đến hệ thống điện và mạng viễn thông trong khu vực. Điện lực Sa Đéc và VNPT khu vực Lai Vung đã triển khai lực lượng khắc phục sự cố, bảo đảm hệ thống điện, thông tin liên lạc sớm hoạt động trở lại.