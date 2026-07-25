Vàng nhẫn tròn 9999 là loại nhẫn được chế tác từ vàng có độ tinh khiết lên tới 99,99%, còn gọi là vàng 24K hoặc vàng ta.
Đặc điểm của vàng nhẫn tròn 9999
Vàng nhẫn tròn 9999 có thiết kế dạng tròn trơn, bề mặt nhẵn bóng, ít họa tiết nên mang tính thẩm mỹ đơn giản nhưng sang trọng. Nhờ hàm lượng vàng nguyên chất cao, vàng nhẫn tròn 9999 sở hữu màu vàng đậm đặc trưng, có tính mềm và dẻo hơn so với các loại vàng có tuổi thấp như vàng 18K hay 14K.
Vàng nhẫn tròn 9999 thường được sản xuất với nhiều trọng lượng khác nhau như 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ.
Giá vàng nhẫn tròn 9999 Doji hôm nay 25/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 7h30 sáng nay (25/7/2026), giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji giao dịch ở mức 13,8 - 14,25 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Tuy nhiên, giá vàng nhẫn tròn 9999 tại Doji có thể thay đổi liên tục trong ngày. Khách hàng nên cập nhật giá ngay tại thời điểm giao dịch để nắm được mức giá chính xác.
Bảng giá một số loại vàng khác tại Doji, tính đến 7h30 ngày 25/7/2026
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng SJC
13.550.000
14.050.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
13.800.000
14.250.000
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu 9999
13.150.000
13.350.000
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu 999
13.100.000
13.300.000
đồng/chỉ
Nữ trang 9999
13.550.000
14.050.000
đồng/chỉ
Nữ trang 999
13.500.000
14.000.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99
13.430.000
14.000.000
đồng/chỉ
Giá nguyên liệu 18K
9.694.000
-
đồng/chỉ
Giá nguyên liệu 14K
7.402.000
-
đồng/chỉ
Giá nguyên liệu 10K
5.004.000
-
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nhẫn 9999 hôm nay tại Doji với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 7h30 ngày 25/7/2026):
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Doji
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
13.800.000
14.250.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
13.500.000
14.010.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.500.000
14.000.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.550.000
14.050.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.885.000
14.265.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
13.550.000
14.050.000
đồng/chỉ
Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.
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