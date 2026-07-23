Lao dốc 6 triệu đồng/lượng sau vài tiếng, giá vàng SJC còn 140 triệu đồng/lượng

(VTC News) -

Mở cửa phiên giao dịch sáng 23/7, giá vàng miếng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) bất ngờ giảm 5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên hôm qua, xuống 137 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Không lâu sau đó (lúc 9h40), giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm thêm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 137 - 140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Như vậy, tính từ đầu sáng đến thời điểm hiện tại, giá vàng miếng SJC đã “bốc hơi” tổng cộng 7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và giảm 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng SJC giảm rất mạnh trong phiên sáng 23/7. (Nguồn: SJC)

Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua - bán vàng miếng SJC được nới lên 5 triệu đồng/lượng. Điều này đồng nghĩa với việc người mua vàng miếng SJC sẽ chịu ngay khoản lỗ 5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại SJC cũng được điều chỉnh giảm 7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và giảm 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán, xuống 134 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của vàng nhẫn SJC cũng ở mức 5 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 5,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và giảm 4,2 triệu đồng/lượng (bán ra) so với mức niêm yết cuối phiên trước, giao dịch ở mức 138 - 143 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Cùng thời điểm, các thương hiệu vàng lớn như CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng giảm mạnh giá giao dịch vàng miếng, đưa giá mặt hàng này về vùng 140 triệu đồng/lượng.

Với đà giảm mạnh trong phiên hôm nay, giá bán vàng miếng SJC đã xuống mức thấp nhất trong 1 tháng qua. Trước đó, thị trường từng trải qua một nhịp lao dốc mạnh vào tháng 6, khi giá vàng miếng có thời điểm giảm xuống 136 triệu đồng/lượng (bán), thấp nhất kể từ đầu năm.

Đáng chú ý, đà giảm mạnh của giá vàng trong nước hôm nay trái ngược với diễn biến của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay chỉ giảm nhẹ so với phiên liền trước, hiện vẫn dao động trên ngưỡng 4.100 USD/ounce, cụ thể ở mức 4.127 USD/ounce. Tính trong 1 tuần gần nhất, giá vàng thế giới tăng khoảng 1,6%.