Giá vàng hôm nay 1/8: Thế giới quay đầu đi xuống

(VTC News) -

Giá vàng quay đầu suy giảm khi đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao và giá dầu tăng đã lấn át tác động hỗ trợ từ số liệu lạm phát hạ nhiệt được công bố vào hôm thứ Năm.

Sau quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào hôm thứ Tư, cùng các số liệu kinh tế mới nhất và niềm tin của người tiêu dùng được công bố trong hai ngày tiếp theo sau đó, thị trường vẫn chưa hình thành xu hướng rõ ràng và bối cảnh hiện tại vẫn chưa có lợi cho kim loại quý.

Fed đã giữ nguyên lãi suất trong khoảng 3,50 - 3,75%, với kết quả bỏ phiếu 9 - 3. Đáng chú ý, 3 thành viên của Fed ủng hộ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, cho thấy khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 vẫn chưa bị loại bỏ.

Giá vàng hôm nay quay đầu đi xuống. (Ảnh: Minh Đức)

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn dao động quanh ngưỡng 4,7%, khiến vàng tiếp tục chịu áp lực từ lợi suất thực ở mức cao, dù lạm phát đã có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giới đầu tư hiện tập trung theo dõi diễn biến kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 cũng như biến động của giá năng lượng liên quan đến tình hình tại eo biển Hormuz, Biển Đỏ và phát biểu mới từ các quan chức của Fed trước cuộc họp chính sách vào tháng 9.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 1/8, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 137,9 triệu đồng/lượng (mua) - 141,9 triệu đồng/lượng (bán), tăng 400.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 137,4 triệu đồng/lượng (mua) - 141,4 triệu đồng/lượng (bán), tăng 400.000 đồng so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.041 USD/ounce, giảm 64 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cho rằng thị trường đang chứng kiến cuộc giằng co quyết liệt giữa bên mua và bên bán. Trung Quốc đã gia tăng mua vàng trong các nhịp giảm giá, phù hợp với chiến lược tích lũy dự trữ khi giá điều chỉnh. Áp lực bán chủ yếu đến từ các thị trường phát triển làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Về kỹ thuật, cả phe mua và phe bán vẫn chưa chiếm ưu thế. Mốc hỗ trợ 4.000 USD/ounce tiếp tục được bảo vệ, nhưng các nhịp phục hồi gần đây đều chưa vượt được đỉnh trước đó.

Các chuyên gia của CPM Group đưa ra khuyến nghị mua vàng trong ngắn hạn khi giá dao động quanh 4.068 USD/ounce, với mục tiêu 4.220 USD/ounce trong giai đoạn từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 và mức cắt lỗ tại 3.980 USD/ounce.

Theo CPM Group, giá vàng vẫn nằm trong xu hướng giảm ngắn hạn kể từ mức đỉnh thiết lập hồi cuối tháng 1. Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là căng thẳng giữa Mỹ và Iran cùng các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ, có thể tiếp tục thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn.