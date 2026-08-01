Giá xăng dầu hôm nay 1/8: Dầu thế giới đi lên phiên cuối tuần

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang. Những lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, cùng với việc lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục đe dọa tàu thuyền đi qua eo biển Bab el-Mandeb, khiến thị trường lo ngại các hãng vận tải sẽ tiếp tục hạn chế sử dụng tuyến đường qua kênh đào Suez.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới, từng đảm nhận khoảng 25% lượng dầu mỏ và 20% khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được vận chuyển toàn cầu.

Dữ liệu sơ bộ của Kpler cho thấy, vẫn có một số tàu chở dầu và tàu hàng đi qua khu vực này. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình an ninh diễn biến phức tạp, nhiều tàu được cho là đã tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS), khiến việc theo dõi hoạt động hàng hải gặp nhiều khó khăn.

Giá dầu quay đầu đi lên. (Ảnh: Business Port Nigeria).

Ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital nhận định: “Thị trường cho rằng vẫn còn lượng lớn nguồn cung dầu có thể được đưa ra thị trường khi tình hình ổn định hơn. Điều này giúp hạn chế đà tăng của giá dầu”.

Trong khi đó, Iran và Oman đang tiến hành đàm phán về cơ chế quản lý eo biển Hormuz. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters rằng Tehran đã bác bỏ đề xuất của Oman về việc cùng quản lý eo biển Hormuz và thu phí tự nguyện.

Ông Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế về khí hậu và hàng hóa tại Capital Economics, nhận định: “Việc Oman duy trì đối thoại với Iran có thể xem là nỗ lực ngoại giao nhằm từng bước khôi phục hoạt động bình thường tại eo biển Hormuz”.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 30/7, giá xăng dầu tăng đồng loạt. Cụ thể, cơ quan điều hành quyết định tăng 1.500 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 1.420 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 22.380 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 22.850 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel tăng 1.860 đồng/lít lên 27.620 đồng/lít, dầu mazut tăng 910 đồng/lít lên mức 16.470 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, chi 500 đồng/lít với xăng, 1.000 đồng/lít với dầu diesel và 500 đồng/lít với dầu mazut.

Như vậy, giá xăng dầu đã tăng 3 phiên liên tiếp sau một phiên giảm. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam vẫn đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.