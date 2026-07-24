(VTC News) -

Doji là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh vàng, bạc, đá quý và trang sức tại Việt Nam.

Doji cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm phục vụ cả nhu cầu đầu tư và làm trang sức, bao gồm: vàng miếng, vàng nhẫn, trang sức vàng, trang sức kim cương, trang sức bạc...

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng Doji hôm nay 24/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 10h hôm nay (24/7/2026), giá vàng tại Tập đoàn Doji được điều chỉnh giảm nhẹ so với hôm qua.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC được Doji niêm yết ở mức 13,4 - 13,9 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji giao dịch ở mức 13,850 - 14,250 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 50.000 đồng/chỉ (mua vào) và giảm 100.000 đồng/chỉ (bán ra) so với kết phiên hôm qua.

Bảng giá vàng tại Doji cập nhật lúc 10h ngày 24/7/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 13.400.000 13.900.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.850.000 14.250.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 9999 13.150.000 13.350.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 999 13.100.000 13.300.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 13.550.000 14.050.000 đồng/chỉ Nữ trang 999 13.500.000 14.000.000 đồng/chỉ Nữ trang 99 13.430.000 14.000.000 đồng/chỉ Giá nguyên liệu 18k 9.694.000 - đồng/chỉ Giá nguyên liệu 14k 7.402.000 - đồng/chỉ Giá nguyên liệu 10k 5.004.000 - đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật lúc 10h30 ngày 24/7/2026

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.400.000 13.900.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 13.400.000 13.902.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.300.000 13.800.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 13.300.000 13.810.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.000.000 13.600.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 13.400.000 13.900.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.300.000 13.800.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 13.300.000 13.800.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.200.000 13.700.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 13.400.000 13.900.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.850.000 14.250.000 đồng/chỉ Nguyên Liệu 99.99 13.150.000 13.350.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 13.550.000 14.050.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.870.000 14.250.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.870.000 14.250.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 13.870.000 14.250.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.550.000 14.150.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) 13.850.000 14.250.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 13.700.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 13.550.000 14.150.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 13.400.000 13.850.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 13.400.000 13.900.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 13.400.000 13.900.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 13.400.000 13.900.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.300.000 13.800.000 đồng/chỉ

* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng tại Doji và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.