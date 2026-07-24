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Xuất bản ngày 24/07/2026 11:11 AM
Xuất bản ngày 24/07/2026 11:11 AM

Giá vàng Doji hôm nay 24/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Thông tin chi tiết giá vàng tại Doji cùng nhiều thương hiệu khác hôm nay 24/7/2026 sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Doji là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh vàng, bạc, đá quý và trang sức tại Việt Nam.

Doji cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm phục vụ cả nhu cầu đầu tư và làm trang sức, bao gồm: vàng miếng, vàng nhẫn, trang sức vàng, trang sức kim cương, trang sức bạc...

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng Doji hôm nay 24/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 10h hôm nay (24/7/2026), giá vàng tại Tập đoàn Doji được điều chỉnh giảm nhẹ so với hôm qua.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC được Doji niêm yết ở mức 13,4 - 13,9 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji giao dịch ở mức 13,850 - 14,250 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 50.000 đồng/chỉ (mua vào) và giảm 100.000 đồng/chỉ (bán ra) so với kết phiên hôm qua.

Bảng giá vàng tại Doji cập nhật lúc 10h ngày 24/7/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Vàng miếng SJC 13.400.00013.900.000đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.850.00014.250.000đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu 9999 13.150.00013.350.000đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu 999 13.100.00013.300.000đồng/chỉ
Nữ trang 999913.550.00014.050.000đồng/chỉ
Nữ trang 99913.500.00014.000.000đồng/chỉ
Nữ trang 9913.430.00014.000.000đồng/chỉ
Giá nguyên liệu 18k9.694.000-đồng/chỉ
Giá nguyên liệu 14k7.402.000-đồng/chỉ
Giá nguyên liệu 10k5.004.000-đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật lúc 10h30 ngày 24/7/2026

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.400.000

13.900.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

13.400.000

13.902.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.300.000

13.800.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

13.300.000

13.810.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.000.000

13.600.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.400.000

13.900.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.300.000

13.800.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

13.300.000

13.800.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.200.000

13.700.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

13.400.000

13.900.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.850.000

14.250.000

đồng/chỉ

Nguyên Liệu 99.99

13.150.000

13.350.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

13.550.000

14.050.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.870.000

14.250.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.870.000

14.250.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.870.000

14.250.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

13.550.000

14.150.000

đồng/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)

13.850.000

14.250.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

13.700.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

13.550.000

14.150.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

13.400.000

13.850.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

13.400.000

13.900.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.400.000

13.900.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.400.000

13.900.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.300.000

13.800.000

đồng/chỉ

* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng tại Doji và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

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