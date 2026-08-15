(VTC News) -

Nhà mái Nhật nổi bật với phần mái có độ dốc vừa phải, các lớp mái mở rộng theo nhiều hướng, tạo cảm giác cân đối và thanh thoát. Nhà mái Nhật phù hợp với cả kiến trúc hiện đại, tân cổ điển và nhà vườn.

Với quy mô 2 tầng, nhà mái Nhật có thể bố trí phòng khách, bếp - phòng ăn, 4 phòng ngủ, phòng thờ, khu vệ sinh và ban công. Diện tích phổ biến có thể từ khoảng 80-120m² mỗi sàn, tùy diện tích đất và nhu cầu sử dụng.

Xây nhà mái Nhật 2 tầng 4 phòng ngủ khoảng bao nhiêu tiền?

Để dự toán tương đối chính xác chi phí xây nhà, cần tính tổng diện tích xây dựng quy đổi và đơn giá xây dựng. Tổng diện tích tính xây dựng bao gồm diện tích sàn các tầng, mái, phần móng và một số hạng mục liên quan theo tỷ lệ quy đổi.

Trong đó, móng băng thường được tính khoảng 50% diện tích sàn, móng cọc tính từ 20-40% diện tích sàn. Mái Nhật tính theo hệ số từ 50-70% diện tích sàn.

Mẫu nhà mái Nhật 2 tầng. (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà mái Nhật diện tích sàn 80m², quy mô 2 tầng, sử dụng móng cọc, diện tích xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích sàn tầng 1: 80 x 100% = 80m²

Diện tích sàn tầng 2: 80 x 100% = 80m²

Diện tích móng: 80 x 40% = 32m²

Diện tích mái Nhật: 80 x 70% = 56m²

Tổng diện tích xây dựng quy đổi: 248m²

Đơn giá xây dựng hiện nay khoảng 3,3 - 4,2 triệu đồng/m² đối với phần thô và nhân công hoàn thiện, trong khi xây trọn gói có thể khoảng 5 - 8 triệu đồng/m², tùy vật tư và mức độ hoàn thiện.

Nếu đơn giá xây phần thô 3,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 4 phòng ngủ 80m² ước tính:

248m² x 3,5 triệu đồng/m² = 868 triệu đồng

Nếu đơn giá xây trọn gói 7 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 4 phòng ngủ 80m² ước tính:

248m² x 7 triệu đồng/m² = 1,736 tỷ đồng

Tuy nhiên, trên đây chỉ là mức dự toán sơ bộ, chưa phải báo giá cố định. Với những căn nhà có diện tích lớn hơn, chi phí có thể tăng tương ứng. Ngoài ra, nếu sử dụng vật liệu cao cấp, thiết kế mái cầu kỳ...tổng chi phí có thể cao hơn.