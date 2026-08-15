Công nghệ 15/8: Trải nghiệm game retro trên iPhone với tay cầm 8BitDo FlipPad

(VTC News) -

8BitDo FlipPad biến iPhone thành máy chơi game retro

8BitDo vừa ra mắt FlipPad - một phụ kiện nhỏ gọn giúp biến iPhone thành chiếc máy chơi game retro hoàn hảo. Đây là tay cầm USB-C dạng dọc, tích hợp D-pad và nút ABXY, mang lại cảm giác bấm thật thay vì phải dùng phím ảo trên màn hình.

FlipPad biến iPhone thành máy chơi game retro với nút bấm vật lý. (Ảnh: 8BitDo)

Điểm đặc biệt của FlipPad là khả năng “flip” gọn gàng khi cần dùng điện thoại cho việc khác, giải quyết tình huống khó chịu khi có cuộc gọi đến giữa lúc chơi game. Với thiết kế nhỏ, không cần pin riêng, tương thích cả iOS và Android, FlipPad trở thành lựa chọn tiện lợi cho game thủ yêu thích sự hoài niệm.

Sản phẩm hướng đến trải nghiệm chơi game cổ điển ngay trên smartphone, gợi nhớ thời Game Boy thập niên 90. Với mức giá chỉ 34 USD, FlipPad hứa hẹn sẽ là phụ kiện đáng sở hữu cho những ai muốn mang cảm giác retro vào thế giới di động hiện đại.

GeForce NOW: 26 tựa game mới tháng 8

GeForce NOW vừa công bố danh sách 26 trò chơi mới trong tháng 8/2026, mang đến cho game thủ nhiều lựa chọn hấp dẫn. Tuần này, có 8 tựa game được bổ sung ngay, nổi bật là World of Warships: Legends với những trận hải chiến hoành tráng.

World of Warships Legends với những trận hải chiến hoành tráng mới được bổ sung trên GeForce Now. (Ảnh: Nvidia)

Ngoài ra, NVIDIA còn xuất hiện tại QuakeCon ở Texas, trình diễn sức mạnh của GeForce RTX 5080 với khả năng chơi game đám mây ở độ phân giải 5K, 120fps trên màn hình siêu rộng. Người tham dự có thể trải nghiệm trực tiếp trên nhiều thiết bị, từ laptop, Mac, handheld cho đến TV.

Danh sách game tháng này còn có nhiều cái tên đáng chú ý như Mortal Shell II, Aliens: Fireteam Elite 2, Resonance: A Plague Tale Legacy và The Sinking City 2. Với sự bổ sung liên tục, GeForce NOW khẳng định vị thế là nền tảng chơi game đám mây hàng đầu, giúp game thủ dễ dàng tiếp cận kho game khổng lồ ở bất cứ đâu.

Nintendo thưởng thẻ sưu tập cho DK Challenge

Nintendo vừa công bố phần thưởng vật lý đặc biệt dành cho những người hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trong sự kiện DK Challenge. Phần thưởng là bộ thẻ sưu tập gồm 39 thẻ, trong đó có 24 thẻ từ Donkey Kong Bananza và 15 thẻ từ các trò Donkey Kong cổ điển trên Nintendo Switch Online.

Bộ thẻ sưu tập Donkey Kong dành cho người chinh phục DK Challenge. (Ảnh: Nintendo)

Sự kiện DK Challenge được giới thiệu tại Nintendo Direct tháng 6/2026, chỉ dành cho thành viên Switch Online trên hệ máy Switch 2. Người chơi phải vượt qua nhiều thử thách trong các tựa game Donkey Kong qua nhiều thế hệ, bao gồm cả Donkey Kong Bananza.

Thời hạn để hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ là đến ngày 1/9/2026. Những ai thành công sẽ nhận được email hướng dẫn cách đổi bộ thẻ sưu tập vào tháng 10. Đây là phần thưởng mang tính kỷ niệm, không cần dùng điểm My Nintendo, và chắc chắn sẽ hấp dẫn các fan trung thành của Donkey Kong.