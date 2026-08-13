Vàng 9999 là loại vàng phổ biến tại Việt Nam, có tên gọi khác như vàng ta, vàng 24K. Vàng 9999 có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất.
Do hàm lượng vàng gần như tuyệt đối, vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, bề mặt sáng bóng và ít bị oxy hóa hay xỉn màu theo thời gian. Tuy nhiên, vàng 9999 khá mềm, dễ bị trầy xước hoặc biến dạng khi chịu lực tác động mạnh. Thông thường, vàng 9999 được chế tác dưới dạng vàng miếng, vàng nhẫn tròn trơn.
Giá vàng 9999 Doji hôm nay 13/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 7h sáng nay (13/8/2026), Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 14,13 - 14,43 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 80.000 đồng/chỉ so với cùng thời điểm sáng qua.
Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji giao dịch ở mức 14,15 - 14,55 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), không đổi so với cùng thời điểm sáng qua.
Bên cạnh vàng 9999, Doji còn cung cấp nhiều loại vàng khác, đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng.
Bảng giá vàng tại Doji cập nhật lúc 7h ngày 13/8/2026
|Loại vàng
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|Vàng miếng SJC
|14.130.000
|14.430.000
|đồng/chỉ
|Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|14.150.000
|14.550.000
|đồng/chỉ
|Vàng nguyên liệu 9999
|13.700.000
|13.900.000
|đồng/chỉ
|Vàng nguyên liệu 999
|13.650.000
|13.850.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 9999
|14.000.000
|14.500.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 999
|13.950.000
|14.450.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 99
|13.880.000
|14.400.000
|đồng/chỉ
|Giá nguyên liệu 18k
|10.101.000
|-
|đồng/chỉ
|Giá nguyên liệu 14k
|7.712.000
|-
|đồng/chỉ
|Giá nguyên liệu 10k
|5.214.000
|-
|đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, cập nhật lúc7h ngày 13/8/2026
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.130.000
14.430.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
14.130.000
14.432.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.080.000
14.380.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
14.080.000
14.380.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
13.780.000
14.230.000
đồng/chỉ
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
14.130.000
14.430.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.050.000
14.420.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
14.050.000
14.420.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.820.000
14.320.000
đồng/chỉ
Doji
Vàng miếng SJC
14.130.000
14.430.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.150.000
14.550.000
đồng/chỉ
Nguyên Liệu 99.99
13.700.000
13.900.000
đồng/chỉ
Nữ trang 9999
14.000.000
14.500.000
đồng/chỉ
Bảo Tin Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.200.000
14.600.000
đồng/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.200.000
14.600.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
14.200.000
14.600.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
14.000.000
14.500.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
14.150.000
14.550.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
14.050.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
13.950.000
14.450.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
14.130.000
14.430.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.130.000
14.430.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.130.000
14.430.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.130.000
14.430.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9
13.850.000
14.350.000
đồng/chỉ
Lưu ý, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
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