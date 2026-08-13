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Xuất bản ngày 13/08/2026 07:05 AM
Xuất bản ngày 13/08/2026 07:05 AM

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 13/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Những thông tin chi tiết về giá vàng 9999 tại Doji và nhiều thương hiệu khác hôm nay 13/8/2026 sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Vàng 9999 là loại vàng phổ biến tại Việt Nam, có tên gọi khác như vàng ta, vàng 24K. Vàng 9999 có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất.

Do hàm lượng vàng gần như tuyệt đối, vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, bề mặt sáng bóng và ít bị oxy hóa hay xỉn màu theo thời gian. Tuy nhiên, vàng 9999 khá mềm, dễ bị trầy xước hoặc biến dạng khi chịu lực tác động mạnh. Thông thường, vàng 9999 được chế tác dưới dạng vàng miếng, vàng nhẫn tròn trơn.

Vàng nhẫn 9999 phổ biến trên thị trường. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nhẫn 9999 phổ biến trên thị trường. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 13/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h sáng nay (13/8/2026), Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 14,13 - 14,43 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 80.000 đồng/chỉ so với cùng thời điểm sáng qua.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji giao dịch ở mức 14,15 - 14,55 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), không đổi so với cùng thời điểm sáng qua.

Bên cạnh vàng 9999, Doji còn cung cấp nhiều loại vàng khác, đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng.

Bảng giá vàng tại Doji cập nhật lúc 7h ngày 13/8/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Vàng miếng SJC 14.130.00014.430.000đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.150.00014.550.000đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu 9999 13.700.00013.900.000đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu 999 13.650.00013.850.000đồng/chỉ
Nữ trang 999914.000.00014.500.000đồng/chỉ
Nữ trang 99913.950.00014.450.000đồng/chỉ
Nữ trang 9913.880.00014.400.000đồng/chỉ
Giá nguyên liệu 18k10.101.000-đồng/chỉ
Giá nguyên liệu 14k7.712.000-đồng/chỉ
Giá nguyên liệu 10k5.214.000-đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, cập nhật lúc7h ngày 13/8/2026

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.130.000

14.430.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.130.000

14.432.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.080.000

14.380.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

14.080.000

14.380.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.780.000

14.230.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.130.000

14.430.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.050.000

14.420.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.050.000

14.420.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.820.000

14.320.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.130.000

14.430.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.150.000

14.550.000

đồng/chỉ

Nguyên Liệu 99.99

13.700.000

13.900.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

14.000.000

14.500.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.200.000

14.600.000

đồng/chỉ

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.200.000

14.600.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.200.000

14.600.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.000.000

14.500.000

đồng/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.150.000

14.550.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

14.050.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

13.950.000

14.450.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

14.130.000

14.430.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.130.000

14.430.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.130.000

14.430.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.130.000

14.430.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.850.000

14.350.000

đồng/chỉ

Lưu ý, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

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