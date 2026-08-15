Giá xăng dầu hôm nay 15/8: Tăng trở lại

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng trở lại do các vụ tấn công tàu chở dầu vẫn tiếp tục xảy ra, trong khi đàm phán hòa bình giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới lãnh đạo Iran không có triển vọng.

Chuyên gia cảnh báo rằng nếu hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục bị hạn chế, thị trường dầu mỏ có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.

Giá dầu thế giới hôm nay 15/8 tăng trở lại. (Ảnh minh họa).

Ngày 13/8, Mỹ cho biết có thể duy trì phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn và gia tăng sức ép kinh tế lên Tehran nhằm đáp trả việc các cuộc đàm phán ngừng bắn bị đình trệ.

Trong bối cảnh Mỹ và Iran đưa ra những tuyên bố trái ngược về quyền kiểm soát eo biển Hormuz, lưu lượng tàu thuyền qua tuyến đường này đã giảm xuống dưới mức trung bình của tháng.

Trước khi các cuộc tấn công của Mỹ - Israel nhằm vào Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới được vận chuyển qua eo biển này.

Trong khi đó, Reuters đưa tin, hoạt động xuất khẩu dầu thô của Nga tại cảng xuất khẩu dầu Sheskharis thuộc cảng Novorossiysk trên Biển Đen đã phải tạm dừng vào thứ Sáu sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Đây là một trong những cảng xuất khẩu dầu quan trọng của Nga. Vụ việc khiến hoạt động xuất khẩu dầu của nước này tiếp tục bị gián đoạn.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 13/8, giá các loại xăng dầu đồng loạt giảm, duy chỉ có giá dầu mazut tăng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 493 đồng/lít, không cao hơn 21.235 đồng/lítt. Giá xăng E10 RON95 giảm 205 đồng/lít, không cao hơn 22.119 đồng/lít.

Giá dầu diesel cũng giảm 311 đồng/lít, không cao hơn 27.233 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 365 đồng/kg, không cao hơn 16.756 đồng/kg.