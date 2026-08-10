(VTC News) -

Sáng nay (10/8), giá cà phê thế giới chưa có biến động mới do hai sàn giao dịch London và New York vẫn đóng cửa, thời gian mở cửa trở lại vào buổi chiều (giờ Việt Nam).

Trong tuần trước, giá cà phê trực tuyến Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 chỉ tăng 0,1% (5 USD/tấn), đạt 3.787 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 0,2% (8 USD/tấn), đạt 3.767 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 1% (3,4 US cent/pound) trong tuần trước, đạt mức 335,55 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 0,4% (1,3 US cent/pound), lên mức 315,9 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới duy trì ở mức cao. (Ảnh: Pixabay)

Nhận định giá cà phê

Theo Comunicaffe, giá cà phê thế giới một lần nữa được đẩy lên cao do những dự báo mới về mưa tại các vùng trồng cà phê của Brazil, làm dấy lên lo ngại về chất lượng vụ mùa trong bối cảnh nguồn cung cà phê vật chất đang khan hiếm.

Theo Trading Economics, mặc dù dự kiến ​​vụ thu hoạch kỷ lục của Brazil sẽ đạt hơn 70 triệu bao trong mùa này, sự cân bằng giữa cung và cầu vẫn rất eo hẹp, đặc biệt là đối với cà phê chất lượng cao.

Các nhà giao dịch vẫn lo ngại rằng mưa ở các vùng sản xuất chính tại Brazil, bao gồm Minas Gerais và São Paulo, trong tháng 6 và tháng 7, có thể đã ảnh hưởng đến chất lượng một phần vụ thu hoạch.

Lượng cà phê Arabica giao dịch trên sàn ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2,5 năm, chỉ còn 251.417 bao (tính đến ngày 7/8), giảm mạnh so với 754.516 bao năm ngoái.

Đồng thời, các nhà sản xuất Brazil vẫn hạn chế bán ra. Trong khi đó, hiện tượng El Niño “siêu mạnh” đang phát triển cũng là một rủi ro chính đối với vụ thu hoạch năm sau.

Ở thị trường trong nước, theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê tháng 7 đạt khoảng 2,46 triệu bao, tăng 43,3% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng đầu niên vụ 2025-2026 (từ tháng 10/2025 đến hết tháng 7/2026), Việt Nam đã xuất khẩu 26,34 triệu bao, tăng 23,9% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Theo giới thương mại, đà tăng này phản ánh việc nhiều doanh nghiệp tại Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy nhanh nhập khẩu trước khi Quy định chống phá rừng của EU (EUDR) chính thức có hiệu lực vào cuối năm nay. Đức, Italy và Tây Ban Nha tiếp tục là những thị trường tiêu thụ lớn của cà phê Việt Nam.

Bên cạnh đó, xuất khẩu sang Trung Quốc cũng duy trì đà tăng, cho thấy nhu cầu đối với cà phê Việt Nam vẫn ổn định ở cả các thị trường truyền thống và các thị trường mới nổi.