Giá cà phê hôm nay: Robusta tăng nhẹ, Arabica giảm sâu

(VTC News) -

Giá cà phê Robusta tăng nhẹ, Arabica giảm sâu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/8, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London tiếp tục tăng nhẹ 4 USD/tấn (+0,11%) so với phiên trước, đạt mức 3.786 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 9 USD/tấn (+0,24%), đạt 3.784 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm 12,6 US cent/pound (-3,79%) xuống còn 319,5 US cent/pound. Giá cà phê giao tháng 12/2026 giảm 9,95 US cent/pound (-3,16%) xuống 304,7 US cent/pound. Giá cà phê kỳ hạn giao tháng 3/2026 giảm 9,35 US cent/pound (-3,06%) xuống 295,95 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm 9,05-9,2 cent/pound.

Giá cà phê Robusta tăng nhẹ, Arabica giảm sâu. (Ảnh: Barchart)

Bảng giá cà phê trên các sàn quốc tế, tính đến sáng 4/8/2026 (giờ Việt Nam)

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức tăng/giảm Robusta (Sàn London) Tháng 9/2026 3.786 USD/tấn +0,11% Tháng 11/2026 3.784 USD/tấn +0,24% Arabica (Sàn New York) Tháng 9/2026 319,5 US cent/pound -3,79% Tháng 12/2026 304,7 US cent/pound -3,16%

Nhận định giá cà phê

Theo Barchart, giá cà phê Arabica giảm mạnh do điều kiện khô hạn tại các vùng trồng cà phê của Brazil, góp phần đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cà phê tại quốc gia này.

Theo công ty dự báo thời tiết Somar Meteorologia tại Brazil, trong tuần kết thúc vào ngày 2/8, bang Minas Gerais, vùng trồng Arabica lớn nhất Brazil, không ghi nhận lượng mưa. Điều kiện khô ráo được kỳ vọng sẽ giúp nông dân đẩy nhanh thu hoạch sau nhiều tuần bị gián đoạn bởi mưa trái mùa.

Dù thời tiết đã cải thiện, tiến độ thu hoạch tại Brazil vẫn chậm đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cooxupé hợp tác xã cà phê lớn nhất Brazil, tính đến ngày 24/7, các thành viên mới thu hoạch được 58,3% sản lượng niên vụ 2026, thấp hơn mức 67% cùng kỳ năm ngoái.

Diễn biến tồn kho trên sàn ICE tiếp tục cho thấy bức tranh trái ngược giữa 2 dòng cà phê. Cụ thể, lượng tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE liên tục giảm trong 4,5 tháng qua và xuống mức thấp nhất trong 2,5 năm vào thứ Sáu tuần trước, chỉ còn 264.179 bao.

Ở chiều ngược lại, lượng tồn kho Robusta vẫn duy trì ở mức cao. Sau khi đạt đỉnh 4.254 lô vào ngày 22/7 - mức cao nhất trong hơn 4 tháng - lượng tồn kho chỉ giảm nhẹ xuống còn 4.213 lô trong phiên đầu tuần, gây áp lực lên cà phê Robusta.